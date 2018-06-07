Хотите быть в отношениях? Разрешите встречу с мужчиной в своей голове. Визуализируйте!

Итак, медитация "Встреча с ожидаемым будущим"

1. Находим удобное место для выполнения упражнения. Занимаем комфортное положение. Расслабляем тело. Закрываем глаза. Выравниваем дыхание.

2. Представляем себе следующее: ваше воображение уносит Вас в некое удивительное пространство, в котором возможны абсолютно любые встречи, в том числе – с персонажами будущего.

3. Вы стоите на берегу океана или в центре благоухающей, летней поляны. Любуетесь пейзажем и отдыхаете.

4. А сейчас, всматриваясь куда-то вдаль, Вы замечаете приближающуюся к Вам точку. Вам пока не ясно, кто (или что) это? Вы лишь отмечаете некое приближение и спокойно ожидаете предстоящего…

5. Постепенно маленькая, неясная точка оформляется в мужскую фигуру и становится всё отчётливей.

6. Вас охватывает удивительное чувство благодати. Вы понимаете: это лицо – особенный для Вас человек.

7. Вы понимаете всю сакральность предстоящей волшебной встречи и готовы прикоснуться к прекрасному будущему.

8. Мужчина достигает вашего местоположения, видит Вас, узнаёт и наполняется безграничным восхищением, радостью. Он смотрит на Вас такими принимающими глазами, какими способен смотреть лишь по-настоящему любящий человек, тот, кому Вы, действительно, очень и особенно дороги.

9. Эта удивительная встреча призвана решить несколько важных для Вас задач. Одна из которых – понять, что именно видит в Вас любящее лицо, каким особенным, тайным ракурсом Вы ему открываетесь? Попробуйте присоединиться к любящему мужчине и посмотреть на себя его, принимающими глазами. Что Вы в этом случае в себе замечаете, как именно открываетесь? Запомните такую себя, чтобы полнее осознать всю высокую представленность своего прекрасного образа и выражать себя в дальнейшем, в том числе через этот ресурсный потенциал.

10. Ещё одна задача этой удивительной встречи состоит в том, чтобы раскрыть в себе весь возможный потенциал неисполненных пока, но существующих в Вас способностей и талантов. По-настоящему любящее лицо видит в Вас в том числе и совершенный замысел – с массой заложенных, высоких реализаций. Посмотрите на себя с этого ракурса, найдите полезные ответы для будущего.

11. Следующая задачи встречи состоит в том, чтоб понять, чего со своей стороны ожидает от Вас любимый мужчина – на что он надеется в отношениях, что считает для себя важным? Постарайтесь понять, что помогло бы ему (посредством Вашего участия) осуществить его счастье наиболее полным образом? Ловите эти ответы, вам обоим предстоит творить своё совместное счастье.

12. И последняя задача нашей волшебной встречи заключается в том, чтоб понять: как именно (по возвращению в настоящее) двигаться в сторону данного прекрасного будущего, какие шаги осуществлять, что предпринимать, как поступать и что делать? Вернитесь в свою позицию и молча, на сердечном уровне отправьте мужчине из счастливого будущего свои вопросы. Он осторожно, но отчётливо отзовётся. Принимайте его подсказки.

13. Наша ресурсная, полная полезных подсказок встреча подходит к концу. Мы с высокой признательностью на скорое, счастливое возвращение прощаемся с мужчиной из будущего, улыбаясь общему, замечательному дальнейшему, с готовностью достичь его естественным ходом времени.

14. В нашей виртуальной картинке происходит обратное перемещение. Нас охватывает волшебный, виртуальный туман, аккуратно возвращая в настоящее измерение.

15. От недавней встречи остаётся чудесное послевкусие и полезные, рациональные подсказки к осуществлению.

16. Открываем глаза и потихонечку поднимаемся.

17. Записываем найденные ответы. Время от времени возвращаемся к этим существенным для нас записям.