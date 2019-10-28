Страшно жити: названі 4 найпоширеніші сучасні фобії

Сучасний світ цікавий і стрімкий. При цьому він сповнений стресів і нових небезпек, тому не дивно, що у людей народжуються нові переживання і страхи, що перероджуються в фобії.

"Нові страхи в нашому світі часто з'являються без попередньої загрози життю і здоров'ю. Найчастіше їх провокує побоювання випасти з того, що відбувається навколо – пропустити важливу інформацію або подію, спізнитися, не бути почутим і т.д. І часто різні страхи стають патологічними – фобіями", - каже психотерапевт Лариса Россол.

Експерти вважають, що причини патологічних страхів беруть початок глибоко в підсвідомості, а пусковим механізмом послужив раніше отриманий негативний досвід – сталося щось, що спричинило будь-які непоправні або важкі, реальні або надумані, наслідки.

Як відомо, найбільше до розвитку фобій схильні мешканці мегаполісів, де життя вирує практично цілодобово і рівень стресів просто зашкалює. Тут пояснити все легко – у людей в таких умовах підвищується рівень тривожності, хронічної втоми, а прагнення бути в тренді остаточно вимотує нервову систему.

MedOboz з'ясував, які ж нові страхи охоплюють сучасних людей і які з них найпоширеніші.

Побоювання переростають в патологічний страх АиФ

Найпопулярніший страх – залишитися не на зв'язку

Пам'ятайте, як раніше всі обходилися без стільникових телефонів і інших мобільних гаджетів? Може не завжди легко, але в цілому - прекрасно. У сучасному ж світі, якщо телефон розрядився – все, була людина і немає людини (жарт).

Насправді багато піддаються ледь не паніці, якщо помічають, що телефон "вмирає" або просто ви забули його вдома. Фахівці назвали цей феномен номофобією. За статистикою нею страждає понад 50% молодих людей і близько 25% людей у віці.

Найчастіше ті, хто панічно бояться залишитися без телефону, пояснюють це тим, що вони, будучи без зв'язку пропустять важливий дзвінок або повідомлення (можливо подібна подія траплялася в минулому).

Боязнь тиші

Буває, що, коли ви входите в приміщення, де багато людей бурхливо щось обговорюють, настає раптова тиша. А тепер згадайте, чи не занадто ви напружуєтеся в такий момент? Якщо подібні ситуації викликають у вас серйозний дискомфорт, ймовірно, вас торкнулася інша поширена фобія - антефамафобія.

Цей страх пояснюють помилковим відчуттям, що за вашою спиною обговорювали щось погане про вас, а коли ви увійшли, дискусії довелося перервати.

Для багатьох така фобія буде схожа зі звичайними егоїстичними рисами людини, однак це справжня проблема, яка вимагає корекції з фахівцем, інакше далі можуть траплятися панічні атаки та інші негативні наслідки.

Істерика в черзі

Чи помічали, що на касах в супермаркеті (або в інших місцях, де скупчується багато людей) завжди знайдеться хтось, хто кидається з однієї черги до іншої? І це не просто нервозність, а справжнісінька фобія, яку назвали агменофобіею. Людині з такою патологією завжди здається, що сусідня черга рухається швидше.

Найчастіше розвитку фобії сприяє брак часу і дискомфорт в оточенні незнайомих людей. Відсутність лікування такого стану може призвести до нервового зриву, приступу агресії і т.д.

Страх осуду

Багато з нас часто ловлять себе на тім, що постійно чекають оцінки оточуючих і прагнуть "не підвести" інших в їх очікуваннях. Наприклад, відпочивати тільки на дорогому курорті, "щоб як люди", фото в мережі – без єдиної вади, "щоб не дай Бог ніхто не засудив", і т.д. І напевно у кожного є хтось, хто постійно в курсі наших життєвих подій і не упустить шанс дорікнути в невдачах.

Ось така постійна залежність, а точніше орієнтування на чужу думку і страх бути засудженим за що-небудь, і називається аллодоксафобіею. При такій патології у людини чужа думка домінує над своєю, від чого свої інтереси ні в що не ставляться (наприклад, любиш відпочивати на річці з наметом, але летиш в готель на Балі, тому що інші вважають, що так краще).

Більше цієї фобії схильні люди, "які живуть" в соцмережах, де все особисте життя, як на долоні у сторонніх.

Першим кроком в боротьбі з цим станом – взяти в пріоритети свої бажання і діяти відповідно до них. Але і допомогу фахівців відкидати не варто – вони допоможуть докопатися до істини і викорінити проблему. Ігнорування ж цієї фобії в подальшому призведе до розвитку депресивних станів.

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