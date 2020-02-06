Коли проблеми в голові: що таке психосоматичне безпліддя і як його лікувати

Дзвінкий дитячий сміх, тупіт маленьких ніжок по дому... Народження дитини – одне з найзаповітніших бажань у сім'ї, але для багатьох, на жаль, нездійсненне.

Лікарі-репродуктологи стверджують, що сьогодні питання безпліддя стало як ніколи актуальним. Згідно зі статистикою, з ним стикається кожна п'ята-шоста пара. Водночас виною тому в одному з чотирьох випадків є насамперед не проблеми на фізичному рівні одного або двох партнерів, а психологічний аспект, тобто наявне психосоматичне безпліддя.

Медики пояснюють цей феномен у жінок тим, що будь-які негативні психологічні стани здатні порушити ієрархію гіпофіза, яєчників і матки, внаслідок чого настає ановуляторне безпліддя. Згодом до цього процесу приєднуються і гормональні порушення, які своєю чергою призводять до розвитку захворювань і станів, які поглиблюють проблеми.

Новини Причиною безпліддя може бути щитовидка

Кожна п'ята пара стикається з проблемою безпліддя Імплант

Чому мозок починає "блокувати" репродуктивну функцію? Як зрозуміти, що причина безпліддя криється саме в психосоматики? Що може спровокувати подібні стани? З цими та іншими питаннями журналісту MedOboz допомогла розібратися психотерапевтка, перинатальна психологиня, експертка, що практикує в області психології репродуктивної сфери, Анна Блінкова.

– Анно, для початку, поясніть, будь ласка, у чому зв'язок між репродуктивною функцією і емоційним (психологічним) станом? Який механізм розвитку психосоматичного безпліддя?

– Говорити буду багато, але все це важливо, щоб зрозуміти механізми.

Отже, для того щоб зрозуміти, як репродуктивна система взаємопов'язана з психікою, необхідно враховувати її абсолютно особливий статус в організмі.

По-перше, статева функція є однією з головних, але не є життєзабезпечувальною. Наприклад, такими є система кровообігу або гормональна – від їхньої роботи безпосередньо залежить життя людини. Якщо пошкодити систему кровопостачання або зовсім видалити, то особа помре. Але якщо пошкодити репродуктивну систему, то життя людини не опиниться під загрозою, вона зможе жити й надалі. Так, життя зміниться, але шкода вторинна, а не первинна.

По-друге, репродуктивна система виконує видове завдання – продовження роду, а не індивідуальну, як, наприклад, система кровообігу. Водночас вона витрачає на реалізацію цього завдання багато ресурсів організму. У цьому часто криється внутрішній конфлікт: "Чи готова я витратити особисті ресурси на реалізацію материнства? Воздасться мені? Не завелика ціна?"

По-третє, ця система, як ніяка інша, піддається контролю з боку свідомості людини. Методи контрацепції, зокрема аборт, – одні з головних способів контролю. Крім того, контроль може бути і на несвідомому рівні. Яскравий приклад – під час війни у жінок наставала вторинна аменорея (відсутність місячних).

Четверте, результат реалізації репродуктивної системи вкрай відтермінований. Вагітність, пологи, виховання дитини – часто це велика частина життя жінки, і все це в підсумку може не виправдати її надій та уявлень і стати серйозною кризою в житті (на будь-якому етапі). Синдром "обдуреної матері" – коли жінка стикається з невиправданими очікуваннями в материнстві й впадає в депресію.

І останнє. Всі системи організму, крім репродуктивної, формуються внутрішньоутробно або в перший рік життя дитини, тобто досить швидко. Репродуктивна ж система формується протягом тривалого періоду: внутрішньоутробна закладка тканин, пологи, перші роки життя дитини, підлітковий період, сексуальний досвід, власна вагітність, власні пологи, виховання власної дитини. Виходить, що за такий довгий період формування на неї виявляється дуже багато впливу з боку зовнішніх чинників, через які може щось порушитися.

У такий спосіб це особливе становище репродуктивної системи в організмі жінки визначає її вразливість, і водночас залежність від її внутрішнього емоційного фону. Ба більше, якщо подивитися на склад репродуктивної системи, то стане ясно, що велика її частина належить до головного мозку. Зараз спробую пояснити це якомога простішими словами.

Так, до складу репродуктивної системи входить:

– Центральний відділ головного мозку. Завдання – подає інформацію про довкілля, безпеку та інше, а також про внутрішній психологічний стан жінки;

– Гіпоталамус. Завдання – реліз гормонів;

– Гіпофіз. Завдання – вироблення гормонів;

– Яєчники. Завдання – реалізація гормонів;

– Статеві органи. Завдання – реалізація функції. Вони є основними мішенями для впливу з боку жінки та лікарів.

Тому дуже важливо, як ми живемо, яка у нас якість життя з точки зору психології, наскільки гармонійно ми почуваємося. В роботі я звертаю увагу і на те, як жінка ставиться до своєї репродуктивної системи, як вона всередині себе вибудовує ці стосунки. Починаючи з аналізу самого способу репродуктивної системи, закінчуючи аналізом внутрішнього діалогу з репродуктивною системою або окремими її органами.

Одним з критеріїв наявності психологічного фактору безпліддя є негативне ставлення до репродуктивної системи з боку жінки. Наприклад, відторгнення, коли жінка вважає себе неповноцінною через гінекологічні проблеми, подумки злиться на себе і своє тіло, що воно "підводить", і вимагає негайного результату. Або повністю ігнорує цінність своєї репродуктивної системи аж до того, що навіть не бажає знати, як вона влаштована і функціонує, звертаючись до лікаря: "Вилікуєте все там, щоб воно правильно працювало".

У психотерапії в разі безпліддя жінці важливо допомогти вибудувати таку модель стосунків, коли репродуктивна система є її другом і союзником. Крім того, важливо, з одного боку, довіряти їй, довірятися мудрості організму, адже на рівні генетики наша репродуктивна система сама дуже добре знає, як все повинно працювати, її не треба контролювати. З іншого боку, надавати їй підтримку і турботу як найбільш любляча мама до дитини. Особливо, коли має бути якась операція або медична маніпуляція.

Одержимість думкою про вагітність може стати причиною невдачі Likarni

– Сьогодні, як свідчить медична статистика, проблема безпліддя, зокрема психосоматичного, стає все більш актуальною? Як ви вважаєте, в чому причина збільшення психологічного аспекту?

– Я не зустрічала чіткої статистики щодо частоти психосоматичних причин безпліддя статистики. Не думаю, що вона взагалі існує, тому що отримати такі достовірні дані неможливо. Втім, з упевненістю можу сказати, що пацієнтів з психосоматикою стає справді значно більше.

І щоразу, коли настає вагітність у моїх клієнток, я розумію, що було вирішено відразу кілька завдань, адже робота велася в кількох напрямках – в медичному і в психологічному. І що саме стало провідним, на 100% з'ясувати неможливо.

На мій погляд, проблема психологічного безпліддя сьогодні не випадково стає все актуальнішою, не дарма ми так багато зустрічаємо досліджень в цій області, статей, і навіть просто побутових випадків в нашому оточенні. Це пов'язано як раз з тим, як розвивається сучасне суспільство. І це особливо очевидно, коли ми дивимося на країни Арабського світу і Азіатського регіону, де немає проблем з фертильністю, на відміну, наприклад, від країн Європи.

Одним з основних чинників в суспільстві, який сприяє розвитку психологічного безпліддя, це суперечливі вимоги до жінки. З одного боку, вона повинна стати ідеальною матір'ю. І сьогодні так багато знань про дитячу психологію, з усіх боків говорять про важливість прихильності, про згубність психологічних травм, про необхідність грудного вигодовування і так далі. Планка все вище і вище. З іншого боку – суспільство чекає, що жінка щонайменше отримає вищу освіту, побудує кар'єру, матиме особисті досягнення, об'їздить пів світу, стежитиме за фігурою, за своєю молодістю і модними тенденціями. Планка не менш висока. І як все це поєднати? Адже чим вищі очікування і страх припуститися помилки, тим складніше робити вибір: народжувати чи ні, зараз або ще почекати?

Це одна з найпоширеніших причин психологічного безпліддя. Дуже багато жінок, у яких умовно все гаразд зі здоров'ям, але вагітність не настає, серйозно турбуються питанням – "якщо я зараз собі дозволю відкрито не хотіти дитину, зроблю вибір на користь кар'єри (або ще чогось), то чи не вийде так, що потім вже буде занадто пізно, наприклад, здоров'я підведе?" Вони застрягають у цій точці і не можуть зробити вибір ні в ту, ні в іншу сторону.

– Перш ніж продовжити бесіду про причини, розкажіть, будь ласка, як діагностується психосоматичне безпліддя?

– Жінка, яка має труднощі із зачаттям через психологічні причини, потрапляє до мене на прийом двома способами.

Перший – вона сама інтуїтивно починає відчувати, що причина не в фізіології, а саме в тому, як вона почувається, що відчуває, як думає. Вона починає помічати внутрішні дзвіночки – думки, страхи, суперечливі уявлення, емоційні стани. І спочатку шукає цьому всьому пояснення в інтернеті, в соцмережах, щось читає, слухає, а потім знаходить відповідного фахівця.

Другий – лікар зауважує, що пацієнтка занадто емоційна, тривожна або перебуває в депресивному стані. Лікування призначено правильно, але ефекту немає, заважає, так скажемо, "неправильний" настрій. Сучасні репродуктологи все більше і більше розуміють значення психологічного стану жінки і впливу його на процес лікування, і самі направляють пацієнток до психолога.

А сама собою діагностика відбувається на першій зустрічі. Як правило, я прояснюю запит – що саме наштовхнуло жінку на роздуми про психологічний чинник. Ставлю додаткові питання, і поступово вимальовується якась картина – гіпотеза, яку ми, згодом, перевіряємо, досліджуємо, шукаємо можливі шляхи змін.

Це завжди, свого роду, творчий процес, тому що кожна історія індивідуальна і у мене немає заготовлених шаблонів, тестів або ще чогось, поставленого на потік. Тому скільки буде потрібно часу на діагностику і лікування в кожному конкретному випадку, я не беруся прогнозувати і обіцяти. Іноді це займає 3-4 цикли і настає довгоочікувана вагітність, іноді понад рік роботи.

Чоловік також може стати безплідним через психологічні причини Телеграф

– Здебільшого, коли йдеться про психосоматичне безпліддя, маються на увазі жінки – мовляв, причина в ній. Чи справді це доля тільки жінок, чи чоловіків теж може зачепити цей фактор в плані репродуктивних можливостей?

– Це стосується і чоловіків, причому часто. Однак вони з цим питанням звертаються до психологів вкрай рідко. Швидше дружина прийде до психолога, щоб підготуватися до протоколу ЕКЗ, пережити черговий "проліт" або поговорити про донорський матеріал, ніж її чоловік, у якого якраз і є проблеми з фертильністю.

Я б виділила такі "чоловічі" психологічні теми:

– Страх "я не потягну", і тут більше йдеться про фінанси, які для чоловіка є значущим критерієм успішності;

– Боязнь перед емоційною залученістю і прихильністю, тобто наскільки чоловік вміє довіряти, зближуватися і бути вразливим. І це випливає з його батьківської родини – досвіду звідти;

– Бажання батьківства нав'язане дружиною, з серії "це вона дуже хоче", тоді "чи хочу я – незрозуміло, але я точно не хочу її розчарувати або образити";

– Страх через попередній невдалий досвід, коли є дитина від першого шлюбу, і стосунки там не склалися ні з колишньою дружиною, ні з дитиною. Тоді вмикається установка "я хочу знову спробувати, але боюся знову облажатися";

– Дитячі травми. Наприклад, установка "якщо з'явиться дитина, то я боюся повторити свій сумний дитячий досвід, коли мій батько був жорстокий до мене, до матері, і взагалі все потім розвалилося, і я впевнений, що через мене".

– Не пройдена сепарація, коли мама має величезний емоційний вплив на чоловіка, або зі своєї дитячої рани і болі за мамою чоловік вибудовує стосунки з жінкою за принципом "мати-син". Ця тема зустрічається найчастіше серед чоловіків зі зниженою або порушеною фертильністю.

Так, список причин чоловічого безпліддя може бути нескінченним, залежно від особистої історії, але загалом дуже багато факторів впливає на сперматогенез. Головним чином тому, що у жінок якість яйцеклітин закладено з самого початку, у внутрішньоутробному розвитку, а у чоловіків сперматозоїди дозрівають кожні 2,5 місяця.

Питання батьківства має свою специфіку, і важливо розуміти, що чоловіки влаштовані дещо інакше, ніж жінки. Так ось, для чоловіків батьківство – це не основна біологічна функція, і вона не пов'язана з сексом. На відміну від жінок, для яких материнство – більш важливий фактор в структурі особистості, і для яких репродукція і сексуальність взаємопов'язані.

Для чоловіка – це таке ж за значущістю завдання, як і особиста успішність, такий же проєкт, як і будь-який інший в житті. Можливо, тому все стоїть в одній лінійці: "побудувати будинок, посадити дерево, народити сина". Це нормально, хоча зараз спостерігається тенденція збільшення залученості чоловіків у батьківство, особливо в Європі.

Вдоволення собою – важливий крок на шляху до материнства Ivona

– Анно, які найпоширеніші причини розвитку психосоматичного безпліддя, на які потрібно звернути увагу і, можливо, запобігти труднощам?

– Всі причини є гіпотетичними, так як в психології немає чітких причинно-наслідкових зв'язків. Психосоматика – це тільки якийсь погляд на проблему. Не буває так, що якщо у вас погані стосунки з чоловіком, то ви не можете народити. І не можете народити, значить, погані стосунки з чоловіком. Відчуваєте абсурд? Ось. Тому все далі розглядаються причини безпліддя – це тільки гіпотетичний погляд, тільки точка, з якої ми можемо подивитися.

Є кілька основних напрямків, які я перевіряю, як гіпотезу, в кожному конкретному разі. І навіть якщо якась гіпотеза підтвердилася, це не означає, що робота з психологом вас вилікує. Буває так, що тіло вибрало якийсь спосіб жити. Психосоматика глибоко проросла в соматику, тому важливо лікувати тіло ще і традиційними методами.

І ще – не на всіх одна і та ж ситуація, навіть сама травматична, може діяти однаково. Є ті, хто сильно чутливий і схильний переводити переживання в соматику. Наприклад, захворіти від горя. Ці люди накопичують біль або переживання в тіло. Тому є ті, для кого вагітність – це взагалі не питання при будь-якому розкладі, а є ті, хто соматизує почуття і поміщає їх, наприклад, в репродуктивну систему, де і формується симптом, а потім хвороба.

Однак мені б хотілося ще відзначити той факт, що сам по собі психологічний фактор безпліддя – це опір вагітності. Психосоматика, яка не дає статися зачаттю, це ні що інше, як відмінний протизаплідний метод, обраний організмом. І якщо вже бути відвертою до кінця, то цей вибір робить сама жінка, несвідомо, звичайно. І тоді перший крок в сторону здоров'я, завжди буде починатися з визнання цього факту – "я чиню опір настанню материнства, є щось всередині мене, глибоко в душі, що зупиняє мене, тим самим одночасно мене рятує, вберігає від материнства, щось в материнство мене лякає". Другим кроком буде пошук причин.

Якщо говорити суто про причини, то повний їх список скласти практично неможливо, тому що психіка людини завжди більше, ніж те, як ми намагаємося її описати і впорядкувати. Дуже багато індивідуальних контекстів. Ось лише деякі причини:

Контекст стосунків у парі. Це все проблеми з серії недовіри до чоловіка, образа на нього, злість. Сюди ж образа і неприйняття його родини – свекрухи або інших родичів. Тут завжди постає питання близькості – "чи можу я бути вразливою разом із ним, чи можу я довіритися, розслабитися і піти в материнство". Так само проблема може бути ширше – страх впустити чоловіка (сперматозоїд) в себе, дати цьому чоловікові продовжитися в мені, через мене. Жінка завжди продовжує рід чоловіка.

Те, як ми сприймаємо нашу матір. Образ матері назавжди з нами – ті перші стосунки, які у нас назавжди закарбовані в пам'яті тіла і психіки про те, що таке мама, що таке бути мамою. Неможливо стати мамою, не маючи всередині власної позитивної моделі стосунків мати-дитина. Так, якщо дитячий досвід був важким, то жінці буває страшно народити. Вона може боятися, що стане такою ж матір'ю як її мама, або боїться, що її пара розпадеться, так як розпалася пара її батьків – страх повторення долі.

Загалом, це тема радше про сепарацію і внутрішнє дорослішання. Часто безпліддя – це спроба залишитися маленькою, коли жінка з батьківської сім'ї перейшла у власну, але вона там реалізує таку саму інфантильну позицію – маленька дівчинка. Поки ви дитина, ви не плодоносите.

Труднощі з позитивним ставленням до себе. Це все думки і установки "я погана", "я не заслуговую", "у мене не вийде", "я народжу хвороу дитину". Ставлення до себе і до свого тіла зі зневагою, з огидою "зі мною щось не так", або зі страхом "я якась не така". Це може бути наслідком сильної травми, але також і як винесене з дитинства ставлення до себе з боку батьків.

Так само, якщо ви себе вважаєте небажаною, нехорошою, нещасливою, і ви немов шукайте порятунку, любові і прийняття в материнстві. Але це помилка, тому що материнство – це не про "отримати", а про "віддати". Віддавати з порожньої кишені дуже важко, погодьтеся.

Стрес. Стрес – домінанта, і він завжди сильніший за материнську домінанту. Стрес на роботі, в стосунках, в оточенні. Важливо знижувати рівень стресу під час планування, захищати себе від оточення (чужого тиску), а іноді і від себе самої, від власного "накручування".

Страхи. Страхи нас супроводжують все життя. Вони бувають обґрунтовані, іншими словами, є особистий негативний досвід, і необгрунтовані, тобто коли ми боїмося чогось гіпотетично, що з нами ніколи не відбувалося, але відбувалося з кимось іншим, близьким. Тут необхідно розбиратися в кожному конкретному випадку. Не годуйте себе з рук власних страхів.

Конфлікт особистих амбіцій і материнства. Зробити цей вибір під силу тільки дорослій людині, внутрішньо сформованій, здатній оцінити всі ризики і самостійно, наприклад, відсунути кар'єру без жалю, без звинувачень і позиції жертви. Незріла позиція буде проявлятися в нерішучості, в прагненні реалізувати всі одночасно, в небажанні помічати ту ціну, яку доводиться платити, роблячи той чи інший вибір. Такий внутрішній розбрат відбивається на репродуктивній системі жінки.

Всі психологічні травми, насильство, дитячі травми, важкий досвід в минулих стосунках із чоловіком, важкий досвід перших пологів або хвороби першої дитини. Справа в тому, що будь-яка неопрацьована травма вимагає колосальних зусиль на її "зміст", іншими словами необхідні ресурси для утримання її глибоко всередині так, щоб вона не порушувала звичний спосіб життя. Однак материнство так само потребують залучення великих ресурсів від організму і психіки на реалізацію. І тоді психіка вибирає "короткий" шлях – нічого не змінювати, не йти на ризик в батьківство, не напружуватися.

Робота з психологом може зайняти рік і більше Космо

– Ви вже згадували про тривалість лікування пацієнтів з психосоматикою, але хотілося б дізнатися детальніше – як і скільки проходить лікування?

– У цьому плані все дуже індивідуально і залежить від безлічі факторів.

По-перше, наскільки сама жінка готова працювати з психотерапевтом, наскільки вона сама бачить в цій роботі цінність і вірить в те, що робить. Тому що психотерапія це не звичне нам лікування, коли ви як пацієнт приходите до лікаря, а він вам дає призначення, або робить якісь маніпуляції з вашим тілом. У психотерапії успіх, в більшій мірі, залежить від самої людини, від її старанності, від його стійкості і готовності його психіки до змін. Коли мені дякують мої клієнти за виконану роботу, я завжди дякую у відповідь за їх працю. Тому що це справді величезна праця – аналізувати себе.

Навіть в нашому лексиконі психотерапевти використовують слово "клієнти", а не "пацієнти" – це відображає, як розділена відповідальність за результат роботи.

Я завжди була і буду прихильницею здорового глузду – лікувати безпліддя (якщо потрібна медична допомога) необхідно у профільного спеціаліста. Ніколи не можна займатися самолікуванням або сподіватися на психотерапевтичну допомогу як на альтернативу. Психосоматика не існує поза тілом, а всі процеси, які вже розгорнулися на рівні фізіології, необхідно коригувати в рамках традиційної медицини. Іноді тема пошуку хорошого лікаря або налагодження стосунків із лікарем стає актуальною в моєму кабінеті, і ми детально її досліджуємо, тому що не завжди досвід контакту з медициною буває позитивним.

Сама психотерапевтична робота проходить у формі бесіди, ми обговорюємо багато тонких моментів з життя жінки, які можуть бути пов'язані з її сьогоднішнім становищем. Досліджуємо її переживання, аналізуємо почуття і уявлення. Я часто даю домашні завдання, які допомагають розвинути навички самоаналізу, що в результаті сприяє більш глибокому розумінню себе і своїх вчинків. По суті, робота вибудовується з метою привести в якусь відповідність і баланс те, як жінка всередині живе (мислить, відчуває) і те, як вона себе веде, як ставиться по відношенню до себе або до оточуючих.

Іноді робота може зайняти порівняно небагато часу, а іноді, якщо в житті жінки є травматичний досвід, доводиться докласти більше зусиль. І в цілому це не найприємніший процес, часто це дуже боляче, нагадує лікування у стоматолога – доводиться домовлятися з собою, витримувати біль, щоб потім красиво посміхатися.

– А ЕКЗ – чи допоможе таке втручання обійти психосоматику і завагітніти всупереч наявним проблемам?

– Ні. І це найболючіша омана серед жінок. Більш того, саме тому таким глибоким стає розчарування після першого невдалого протоколу. А перший протокол, за статистикою, часто нерезультативний.

Здається, що ЕКЗ це хитрий спосіб обійти несвідомі захисні механізми психіки, адже весь процес "винесено" зовні, все відбувається в пробірці і можна підстрахуватися, зробивши необхідні аналізи. Однак жоден, навіть найдосвідченіший, лікар, ні в одній кліці світу, при найкращих аналізах і показниках, вам не дасть 100% гарантії, що станеться прикріплення і вагітність буде розвиватися.

Саме цей етап, коли ембріон поміщений в матку і жінка чекає заповітні дві смужки, все ще залишається таємницею для людства – як це відбувається, чому, від чого залежить? Тут медицина безсила. Це я називаю тим самим таїнством, яке зберігається навіть в ЕКЗ.

Більше половини моїх клієнток – це жінки, які проходили не один протокол ЕКЗ, вони готуються до наступного або проходять додаткове лікування. Але кожна з них витратила чимало ресурсу для того, щоб відновитися поле невдачі, після цього душевного провалу, коли так багато сил і грошей вкладено, а результату немає. На їх прикладі, і на своєму власному, я точно знаю, що ЕКО це не проста пригода, яка гарантовано врятує вас від безпліддя, а серйозна процедура, що вимагає не менш серйозної душевної підготовки.

Дитячі травми також позначаються на фертильності 7я

– Анна, як ви знаєте, сьогодні стало модно жити в цивільному шлюбі – тобто, фактично без юридичних зобов'язань один перед одним. Чи може це вплинути на можливість пари зачати дитину?

– Так, цілком може, якщо такий шлюб для одного з партнерів є символічно значущим кроком. Тут постає питання довіри – "чи можу я довіряти тобі повністю, цілком?". Але знову ж таки, я б не зводила все до одного штампу в паспорті. Не факт, що якщо ви зараз підете в РАЦС, то завтра завагітніє. Це скоріше внутрішня робота.

У моїй практиці був випадок, коли вступати в офіційний шлюб не хотіла саме жінка. Причини такого ставлення були в її дитячому досвіді, в її батьківській родині. І робота з цією темою сильно знизила напруження її опору, вона погодилася вийти заміж, хоча вони з партнером вже і так жили разом на той момент більше 6 років. Вагітність настала за пару місяців до весілля.

Не знаю, чи це стало відправною точною, адже крім теми заміжжя ми опрацьовували тему відносин з батьками і дитячі переживання. Так що 100% відповісти, чи є штамп в паспорті, або його відсутність, психосоматичних фактором, я не можу. Але все може бути.

– Не секрет, що проблема тиранії в сім'ї залишається актуальною для сучасного суспільства. Чи може вона спровокувати психосоматичне безпліддя?

– Цілком може. При чому, для особливо чутливих жінок досить, на перший погляд, безневинного тиску з боку родичів чоловіка, наприклад. Тиранія адже може бути різною, словестною або фізичною, але суть її в тому, що вона підвищує напругу і викликає стрес. А стрес для жінки в період планування вагітності – головний негативний фактор. Поясню, як це працює.

Уявіть, щомиті в мозок надходить мільйони імпульсів (ззовні і зсередини), які необхідно переробити і систематизувати. Мозок працює за принципом домінанти, тобто коли переважає тільки один осередок збудження, а всі інші гальмуються або зовсім придушуються, не маючи шансу реалізуватися в поведінці. Домінанта – це налаштованість на певну поведінку і на певне сприйняття реальності.

Так ось, виділяють, так звану, гестаційну домінанту, або домінанту материнства. Вона відповідає за створення відповідного вогнища збудження в корі головного мозку, для забезпечення спрямованості всіх реакцій організму на створення умов для зачаття, збереження вагітності, повноцінного виношування і пологів.

Придушення цієї домінанти веде до безпліддя, наприклад, неясного генезу, до порушення імплантації ембріона, порушення його розвитку, переривання вагітності. В "легких" формах це проявляється через сильний токсикоз на пізніх термінах вагітності і ускладнення під час пологів.

Пригнічувати гестаційну домінанту може інша, ще більш значуща – домінанта стресу. Наприклад, це стрес вдома – небезпечна атмосфера в сім'ї і в відносинах з родичами, стрес на роботі - постійна напруга і відчуття вистоювання з останніх сил, небезпечне становище в суспільстві, в країні, в місті, або ж стрес, пов'язаний з переїздом на нове місце проживання.

Так, домінанта стресу сильніше материнської домінанти, це біологічно обумовлено. У природі самка ніколи не дасть потомство в небезпечній ситуації. А так як репродуктивна система не є життєво-необхідною, без неї організм може повноцінно існувати, то тимчасове блокування її не є критичною.

І тоді робота повинна йти не на збільшення домінанти материнства через соціальні смисли про батьківство (як це прекрасно, важливо і мі-мі-мі), тому що конкурувати з тривогою материнство не в змозі, а на зменшення домінанти стресу.

Тиранія в родині – один з факторів розвитку безпліддя Брюнетка

– Анна, чи можуть вплинути на репродуктивну функцію (в психологічному аспекті) раніше перенесені важкі захворювання і стані, наприклад, рак, важкі травми і т.д.?

– Можуть, звичайно, але це все дуже індивідуально. Для когось перенесена втрата, війна або серйозна аварія не є причиною для безпліддя, а для когось хвороба близького може послужити спусковим гачком.

Важливо розуміти, що об'єктивно оцінити травматичну силу впливу тієї чи іншої події неможливо. Грубо кажучи, будь-яка подія може стати травмою для людини, якщо його психіка сприймає це, як реальну загрозу, яка перевищує його ресурси. Ресурси психіки у всіх різні, дуже багато залежить від особистого досвіду, наприклад, дитячого.

– Які, в цілому, шанси стати матір'ю-батьком після проходження психотерапевтичного лікування?

– Мене часто запитують клієнти, коли збираються на першу консультацію, скільки буде потрібно зустрічей, як довго розмовляти, і взагалі, чи працює цей метод, є результати? Я ніколи не даю прогнози. Не все залежить тільки від мене, як я говорила раніше, дуже багато потрібно зусиль саме від клієнта.

І саме поняття "шансу" мені не близьке, тому що виникає відчуття, що все підпорядковується якоїсь удачі, щасливому випадку, що не зовсім так. В цілому шанси у всіх рівні, але не рівні сили, не рівна мотивація, не рівна стійкість до труднощів, здатність вірити в себе і не здаватися.

А потім, що вважати успіхом? Теж поняття, вельми, відносне. За роки своєї практики я зрозуміла, що успішний результат для кожної жінки свій. Для однієї це природна вагітність, для іншої успішний протокол ЕКЗ, а для третьої – рішення усиновити. І в тому і в іншому випадку важливо, щоб жінка прийшла серцем до свого результату, і бачила в цьому свій успіх, а не компроміс. Тому що ми часто відмовляється від того, що нам пропонує життя, і одержимі тією формою успіху, яку ми задумали, але не помічаємо, як, можливо, помиляємося. І тоді успіхом буде, нарешті, розглядати власний шлях до свого хорошого майбутнього.

Таких історій у мене дуже багато, коли на першій зустрічі жінка одержима тільки природним зачаттям і готова пожертвувати своїм здоров'ям, і всім, що у неї є. А в процесі терапії, поступово приходить до того, що ЕКЗ - це якраз той самий її вхід в материнство, проти якого вона була налаштована спочатку. І вона знаходить в собі сили відкритися для нього і стати мамою.

– І питання наостанок. Які б ви дали поради жінкам, чоловікам і парі в цілому, перш ніж робити спроби зачати дитину?

– Я б дала багато порад, але зараз озвучу, мабуть, самі ключові.

Не робіть дитини метою. По-перше, дитина - це людина, віона не може бути метою. Це важливо для себе зафіксувати. Метою може бути лікування, щоб бути здоровими, може бути проходження протоколу ЕКЗ, але не дитина. Дитина - це бажання, це віра в чудо, потреба в материнстві, це завжди про відносини. Інакше ви ризикуєте зробити нудною подружнє ліжко: коли подружжя має на меті вагітність, починає займатися сексом за розкладом з попередніми вимірами базальної температури.

Не ставте життя на паузу. "А раптом я завагітнію завтра? Значить мені сьогодні не можна спорт, келих вина, подорож, зміну роботи, відкриття своєї справи" та інше ... Немає нічого гіршого, коли життя молодої пари стає безбарвним, наповненим тривогою і розчаруванням, немов у залі очікування. Просто живіть і робіть це з задоволенням.

Не робіть фертильність єдиним критерієм вашої успішності або нормальності. Материнство – не єдине призначення жінки. Це занадто жорстоко зводити жіночу сутність тільки до здатності зачати, виносити і народити. Ви людина, ви особистість в першу чергу і навіть якщо щось зараз не виходить, як хотілося б, це не робить вас гірше інших. Нагадуйте собі: "зі мною все в порядку".

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