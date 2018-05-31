У природы есть множество способов избавиться от вас. Начиная от чисто генетического запрета вашим родителям родить именно вас через множество факторов биологической несовместимости. Потом множество инфекций начиная из роддома. 4 000 генетических заболеваний с названиями из еврейско-немецких фамилий по 2-4 через дефис. И еще несколько тысяч болезней с более знакомыми названиями.

Но если вы это читаете, значит вы живы. А если вы уже закончили школу, значит пережили время проявления большей части несопоставимых с жизнью наследственных заболеваний. Вы живы, и это уже повод для счастья.

Один нынче непопулярный дед с сигарой, смотрящий на нас в пол оборота был уверен, что задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. И был прав.

Счастье - это наш бонус за удачное и дорогое приобретения этого тела от лучшего производителя. Второй бонус для нас – это жить в то время, когда кардинальное продление жизни уже не только романтика, но и предмет научных разговоров. Оно рядом. Еще где-то рядом, между очень сложным невозможным - вечная жизнь. Это намного ближе чем раньше. И уже это в 1000 раз больше времени для того чтобы стать счастливее.

Делайте со своей жизнью все что угодно. Правил нет. Но старайтесь умереть молодым как можно позже. Живя в эпоху прогресса никогда не знаешь, в каком именно году будет главное открытие. Стоит рискнуть и пожить подольше.