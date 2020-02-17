Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевт Всі статті автора

Симптомы социофобии

673
Читати матеріал російською

Что это за такая болезнь - социофобия? Как она выглядит, чем проявляется, какие основные симптомы, проявления, клиническая картина этого невротического (фобического) расстройства?

Первое и самое основное – социофобы испытывают панический страх от того, что за ними могут наблюдать другие люди. Они не в состоянии выполнять действия, что-то говорить или показывать, когда возле них кто-то есть. Это, например, страх публичных выступлений. Для человека с таким диагнозом практически невозможно что-то говорить перед аудиторией. Это для них худшее наказание. У ребенка такая симптоматика может проявляться в виде страха отвечать у доски.

Другой симптом – это страх опозориться. Социофобы переживают о том, что вот прямо сейчас начнут заикаться, все перепутают, забудут и ничего не смогут сделать, а все вокруг начнут безудержно смеяться. Они думают, что выставят себя в дурном свете и покажутся глупыми.

Не стоит даже и говорить о том, что сама мысль о возможности посещения публичных мероприятий, вечеринок и наличие больших скоплений людей в принципе, вселяет в них сковывающий страх. Даже элементарные кафе-рестораны вместо удовольствия вызывают у них желание поскорее оттуда убраться. С эти кстати связан следующий симптом, а именно – нежелание принимать пищу в присутствии других людей.

Первым подойти к человеку и начать разговор – тот еще подвиг, который практически недоступен ни одному социофобу. Они не могут ни начать разговор первыми, ни поддержать, особенно, если человек, с которым предстоит разговор, незнакомый. Сюда же можно отнести и сложности с тем, чтобы что-то спросить у других. К примеру, когда необходимо уточнить направление у прохожих, уточнить, где метро или магазин.

Да, я согласна, что вышеуказанные проявления могут иногда встречаться и у совершенно здорового человека. Мы переживаем, если должны выступать пред аудиторией, волнуемся, когда оказываемся в центре внимания в общественных местах. Кому то действительно проще вычитать карту до дыр или сбить башмаки в поисках нужного направления, чем спросить у прохожих. Мы все разные…, но как то адаптируемся в этом мире, не теряя социальные связи и не превращая свою жизнь в затворничество.

Отличительная черта больного с социофобией в том, что он стабильно избегает моментов социального взаимодействия, которые вызывают у него страх. Если в начале это может казаться безобидным и даже немного забавным поведением, то в конце концов, такая стратегия приводит к тому, что у социофоба просто отпадают все социальные связи и контакты, он остается совершенно один. Некоторые из них это понимают и пытаются как-то совладать с собой, но без помощи опытного специалиста эти усилия не принесут много пользы.

В ситуации взаимодействия с другими людьми, у больного социофобией могут проявляться различные соматические симптомы психического напряжения, например, тревоги. Тревога активирует работу вегетативной нервной системы, поэтому у таких людей, которые страдают "социальным страхом", может ускориться сердцебиение, повышаться артериальное давление, наблюдаться обильное потоотделение, дрожь в руках и коленях, а также тошнота.

Совокупность перечисленных проявлений, симптомов характерна для такого невротического расстройства, как социофобия. И если у вас окружающий мир сужается до "подколенной ямки", вы испытываете страх пред людьми, обществом залазите в ракушку, теряя социальные контакты, испытывая тревогу, страх, - не оставайтесь со своими проблемами в одиночестве. С этим можно справиться!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
Тема
Поради лікарів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини