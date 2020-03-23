Симптомы генерализированного тревожного расстройства

Генерализированное тревожное расстройство – бич современного общества. Постоянные информационные и рабочие перегрузки, сумасшедший темп жизни, а также практически полное отсутствие отдыха и размеренности привели к том, что все больше людей постоянно чувствуют тревогу. Они тревожатся без наличия объективных причин, без внешних раздражителей или уровень и продолжительность тревоги не соответствует обычным житейским стрессорам. Ощущение опасности возникает и с ним очень сложно совладать.

А теперь еще прибавилась повышенная тревога по поводу коронавируса, взвинчивая ее до предела, и это вызывает гормональные изменения, когда повышается в частности в крови кортизол. Это косвенно приводит к снижению иммунитета, что может способствовать обострению и утяжелению протекания хронических заболеваний, а также тех осложнений, которые вызывает коронавирус . То есть мы сами наступаем на грабли, которые бьют нас по нашей и так не здоровой голове!

Тревожное расстройство имеет несколько групп симптомов, среди которых психические и поведенческие расстройства, двигательное напряжение, вегетативные нарушения.

Основной патологический симптом, который возникает при генерализированном тревожном расстройстве – выраженное и постоянное ощущение тревоги. Оно сопутствует человеку везде. Он во всем видит негативные стороны, каждое событие воспринимается как потенциальная опасность, от которой нужно защититься. Находясь в постоянном напряжении, боязни неудач в карьере и личной жизни, человек, словно по спиральной лестнице, спускается к другим патологическим проявлениям. У него начинаются проблемы со сном, так как постоянные тревожные мысли и образы, которые ему рисует воображение, совсем не способствуют полноценному сну.

Тревожная симптоматика, которая сопровождает депрессию и тревога при ГТР, которой сопутствует сниженное настроение, часто очень похожи, поэтому даже для опытного диагноста не так-то и просто отделить одно от другого. Часто, в таких случаях психиатр ставит диагноз: "Смешанное тревожно-депрессивное расстройство".

При ГТР наблюдаются изменения и в мышечном тонусе. Больные с данным диагнозом практически не могут расслабиться. Они суетятся, не могут хоть сколько-нибудь длительное время провести в одном положении, занимаясь одной деятельность. Это называется тревожной ажитацией. Сконцентрироваться на чем-то одном – задача повышенной сложности. Все мышцы напряжены, словно готовы отразить атаку или убежать, куда глаза глядят. Часто характерна дрожь в конечностях, которую можно заметить со стороны.

Тревожность также проявляется в виде тошноты или повышенной активности вегетативной нервной системы, что приводит к учащенному сердцебиению, побледнению или покраснению кожных покровов, повышенной потливости, усилению перистальтики и возможным поносам, проявлениям одышки, сухости во рту, повышению артериального давления, учащению дыхания и возможному головокружению.

Все эти неприятные симптомы заставляют больных обращаться к врачам соматического профиля (терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам и др.), в надежде, что это поможет. Но подобное лечение может только купировать симптоматику, а не убрать причину. К тому же, при обращении к врачам соматического профиля, причин заболевания обнаружить не удается и все, что может предложить врач – это ослабить симптомы.

Эти изменения наслаиваются и ведут только к еще большей утомляемости и упадку сил, а трудоспособность, конечно, понижается.

Такие пациенты проходят многочисленные обследования, быстро обретают славу проблемных или ипохондриков, ведь ни больной, ни врач, не видят настоящей причины. Врач-психиатр в нашем социуме почему-то воспринимается с необоснованной настороженностью и страхом, а консультация психотерапевта или психолога также вызывает у таких больных протест, так как они считают себя больными, а не сумасшедшими. Поэтому и попадают такие пациенты к специалистам только спустя длительное время. Берегите свое психическое здоровье, не оттягивайте визит к специалисту, если у вас есть подозрения о наличии ГТР у себя или близких!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!