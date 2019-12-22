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/ Психологія

Стрічка новин стомлює! Психологиня дала пораду користувачам соцмереж

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Поширена звичка інтернет-користувачів довго гортати стрічку новин сильно підвищує стомлюваність людини.

Про це в ефірі ObozTV розповіла психолог Марія Ракетська. За її словами, "звичку гортати стрічку просто так потрібно прибирати".

"Мозок перебуває в роботі 24 години на добу. Коли ми заходимо в інтернет і просто прокручуємо, зміна картинок дуже сильно стомлює. Людина перестає звертати увагу на значуще, а розпорошується на величезний потік інформації, яка не засвоюється і не потрібна. Звідси йде перевтома" , – розповіла експерт.

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Ракетська пояснила, чому меми та короткі відео в стрічці користуються такою популярністю: "Десь глибоко в мені сидить реакція, що я колись цьому радів. Мій мозок зараз намагається вибрати цей матеріал для того, щоб знайти, від чого задоволення отримати".

Психолог порекомендувала заходити в інтернет тільки в разі потреби і контролювати час, проведений у мережі.

Стрічка новин стомлює! Психологиня дала пораду користувачам соцмереж

security.mosmetod.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог Оксана Зайцева розповіла, що патологічна схильність робити селфі і викладати їх у соцмережах підсилює розлад особистості.

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Україна
Теги
интернет Психологія
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