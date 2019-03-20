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/Блоги - Психологія

Сергій Русов
Сергій Русов
ПсихологВсі статті автора

Желание рисковать

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"Риск" у нас – слово повседневное. А известное всем выражение "Риск – дело благородное!", лишь подчёркивает факт того, что некоторые люди склонны романтизировать его, как таковой.

Для многих риск – вообще способ и норма жизни (взять ту же профессию каскадёра). А тем, кто рискует, но всё-таки хочет оставить себе шанс на возрождение, активно помогают страховые компании по всему миру. Сама же история вопроса о том, что подталкивает людей рисковать, очень давняя. Например, со времён Фрейда, и введённого одним из его учеников термина "мортидо", обозначающего влечение к смерти, многие последователи психоаналитической теории полагают, что люди с помощью риска реализуют своё неосознанное стремление к саморазрушению и самоуничтожению. Но это всего лишь теория.

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Как показывает практика в стремлении к риску заложена, в первую очередь, жажда развиваться, решая всё более сложные жизненные и профессиональные задачи. И вообще, если задуматься всерьёз, мы рискуем все и всегда, а не осознаём этого лишь из-за иллюзии, будто мы способны по-настоящему контролировать свою жизнь. На самом же деле контроль у нас лишь частично ситуативный – если в поле нашего зрения попадёт очевидная угроза и мы успеваем на неё среагировать, тогда всё заканчивается хорошо! Ну, а если нет… Одним словом, мы люди – абсолютно уязвимые существа, и уже поэтому каждый из нас, кто с самого утра выходит из дома и занимаясь повседневными делами, несмотря ни на что, продолжает решать все свои задачи, может, прямо сейчас поаплодировать собственной храбрости, и похвалить себя за решительность!

Само по себе слово "риск" (на древнегреческом – "опасность") означает – сочетание вероятности и последствий наступления тех, или иных неблагоприятных событий. Но поскольку тяга к развитию и самореализации у большинства людей выше собственной тревоги, то и рискуют они, часто не щадя себя.

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И тут крайне важно выделить четыре основные функции риска:

1) Защитная – заставляет разум оставаться трезвым при принятии сложных решений. Таким образом, человек осознающий, что совершаемые им действия таят в себе слишком большую опасность, может либо скорректировать их, переведя в более рациональное русло, либо вовсе отказаться от таких шагов. К тому же данная функция формирует рациональное отношение к собственным неудачам, помогая извлекать правильные уроки.

2) Аналитическая – делает необходимым тщательный выбор среди существующих вариантов. Либо поиск новых возможностей решения, если имеющиеся варианты по каким-то причинам человека не устраивают.

3) Изобретательная – эта функция вытекает из предыдущей. Иногда, в попытке найти наилучшее решение существующей проблемы, человек прибегает к самым неожиданным и нестандартным методам. В современном понимании, такие успешные решения можно смело называть "инновационными".

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4) Целеполагающая – данная функция помогает направить свои действия по конкретному пути решения: конструктивному, либо деструктивному.

Используя данные четыре функции, и направляя свои действия по тщательно продуманному (особенно конструктивному) пути, любой может достичь поставленной перед собой цели. Но, поскольку, начиная любое дело, никто из нас не знает точно к чему придёт в конце, а знает лишь то, к чему хочет прийти, то риск потерпеть неудачу остаётся всегда. К этому добавляется ещё и тот факт, что абсолютно правильных и неправильных решений нет. Есть только наши решения и их последствия. И тем не менее, наша склонность к риску, это и воплощение давней мудрости, о которой я уже как-то упоминал: "У каждого действия в этом мире есть своя награда и своя цена". В этом смысле склонность и любовь к риску – это желание получить, иногда во что бы то ни стало, желаемое вознаграждение, заплатив за него цену меньшую, чем она есть на самом деле.

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Важно лишь помнить, что какое бы действие вы ни совершали всегда будет лучше, если во главе угла стоит созидание. И тогда парадоксальная мысль о том, что "рискует тот, кто не рискует" будет стимулировать вас к достижению и развитию, а не к избеганию и бесконечному стрессу от того, что никак не выходит решиться и изменить свою жизнь к лучшему. Тем более в такой день – Международный день счастья!

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Сергій РусовСергій Русов
Тег
Психологія
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