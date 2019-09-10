Сегодня, Всемирный день предотвращения самоубийств.

Согласно мировой статистике, каждый год на нашей планете примерно миллион человек совершает самоубийство различными способами, и по самым разным причинам. Вообще суицид – это социальный феномен, содержащий в себе, как биологические, так и психологические факторы. Говоря о биологических факторах, в первую очередь подразумевается генетическая предрасположенность к суицидальному поведению. Так родственники из первой линии родства тех, кто покончил c собой, по результатам многолетних исследований в четыре раза чаще совершают суицид, в сравнении с людьми, которые не находился в прямом родстве с суицидентом. Говоря же о психологических факторах, подразумевают наличие психоэмоциональной предрасположенности к суициду. В тоже время, специальная наука "Суицидология" считает большой ошибкой мнение, что кончают жизнь самоубийством только душевно больные люди. Согласно той же мировой статистике, среди людей с диагностированными заболеваниями психики, только 20% решаются на суицид.

Согласно той же суицидологии и работам на эту тему французского социолога Эмиля Дюркгейма, в общественном смысле, самоубийство можно разделить на четыре типа:

1) Эгоистическое. В этом случае личность толкает на самоубийство собственная гордыня, не дающая смириться со сложившимися жизненными обстоятельствами. Например, разница между желаниями и возможностями – может стать невыносимой для человека решившего, что он достоин всего самого лучшего, а вместо этого вынужден довольствоваться второстепенной общественной ролью, и обычной жизнью гражданина, скажем, со средним уровнем достатка. Человек ставит свои страдания выше страданий других людей, полагая, что жизнь не имеет права так несправедливо с ним поступать.

2) Альтруистическое. Таковым самоубийство считается тогда, когда человек жертвует собственной жизнью, ради спасения других. Самый очевидный пример – офицер, во время боя, накрывает своим телом упавшую в окоп боевую гранату, ценой собственной жизни спасая остальных бойцов, в этот момент находящихся рядом.

3) Аномическое. Термин "аномия" был введён Дюркгеймом для описания процесса разрушения устоявшихся моральных ценностей и норм, ранее поддерживавший в обществе традиционный порядок вещей. Аномия наступает в моменты больших, и часто кровавых, социальных перемен – революций, войн и тяжёлых экономических потрясений. В такие моменты обычный человек ощущает себя потерянным в жизни вообще, и своей социальной среде, в частности. Именно эта тревожная неопределённость и толкает людей на самоубийство.

4) Фаталистическое. Данный тип самоубийства является сугубо философским. К нему подталкивает простая мысль: "Поскольку любая жизнь кончается смертью, то для суицида достаточно просто самому понять, что ты уже достаточно сделал в этой жизни, или просто устал, а потому решил добровольно уйти, не дожидаясь немощной старости и мучительных болезней".

Если перейти от проблем общественных, и социально-экономических, на уровень индивидуальной личности, то здесь на первый план выходит неспособность эффективно разрешать внутренние конфликты, и неумение конструктивно подходить к решению внешних конфликтных ситуаций, или выражаясь по- научному – "социально-психологическая дезадаптация, в условиях переживаемого конфликта" (А.Г. Амбрумова). Также часто важным фактором становиться возраст самого индивида. Например, подростковый суицид – может обуславливаться несформированной психикой, её лабильностью (высокой чувствительностью), на которую могут накладываться проблемы в семье, неудачи в начавшейся личной жизни, юношеский максимализм и буллинг (травля в школьном коллективе), проблеме которого наконец-то стали уделять должное внимание.

От общих причин, ведущих к самоубийству, мы плавно переходим к конкретным мотивам, толкающим на суицид. Здесь мы имеем пять основных мотивов:

1) Призыв. Этот мотив, по сути, является криком человека, так отчаянно решившего обратить внимание на какую-то, кстати говоря, не всегда личную проблему. Это может быть, как призыв социального характера: к борьбе за справедливость, за свободу своего народа; так и способ, например, сообщить о невыносимых условиях существования, в которых находился такой человек.

2) Протест. Самый трагический пример, категорического несогласия с чем-то, или с кем-либо.

3) Избежание. Самый частый мотив для человека совершившего, например, тяжкое преступление, и, понимая неизбежность сурового наказания, решившего таким способом уйти от грозящей ответственности. Также мотив избежание, может стать ведущим для человека, у которого диагностировали неизлечимый и смертельный недуг, сулящий долгие и нестерпимые мучения, как для него самого, так и для его близких.

4) Самонаказание. Здесь человек сам выносит себе приговор, за событие, в котором он может быть и вовсе не виноват, но из-за, депрессивного состояния, решивший взять всю вину на себя.

5) Отказ. Такой мотив может свидетельствовать, например, о категорическом нежелании принять смерть родного и близкого человека. Этот мотив является глубоко личной формой мотива протеста.

Теперь о суицидальных факторах, толкающих людей сводить счёты с жизнью.

Конечно, в большинстве случаев, присутствует не один, а целый комплекс факторов, но тем не менее, основные из них назвать следует.

1) Депрессия. Этот фактор остаётся, пожалуй, самым главным. Депрессия, по ощущениям, очень напоминает свалившееся на человека тяжёлое горе. Правда тут есть существенная разница, которую я когда-то уже описывал, но повторюсь ещё раз:

горе – это боль и тоска, вызванная объективной потерей кого-то, или чего-то очень ценного во внешнем мире;

депрессия – этот все те же самые, тяжёлые переживания, но ощущаются они человеком в связи с утратой чего-то невосполнимого в его мире внутреннем.

И, в отличии, например, от состояния хронической тревоги, когда человек ещё способен оценивать многие свои суждения критически, в состоянии клинической депрессии все критические оценки пропадают, а все самые мрачные события оцениваются, как уже случившиеся и непоправимые. Врождённо хрупкая психика, в таком случае, только ускоряет трагический исход.

2) Низкая сопротивляемость фрустрации. Я напомню, что "фрустрация" – невозможность удовлетворить свои насущные потребности. Также эту проблему могут осложнять примитивные психологические защиты. При регулярном повторении, либо длительном течении фрустрирующей ситуации, она может стать остро травмирующей, и даже привести к приобретённой беспомощности.

3) Приобретённая (выученная) беспомощность. Она характеризуется частичной, либо полной утратой веры в собственные силы и волю, вплоть до абулии. Такая беспомощность, как правило возникает в следствии длительного пребывания человека в тяжёлой стрессовой ситуации, которая, как я уже сказал выше, может сплошь состоять из длинной полосы неудач.

4) Низкая самооценка. Она может быть, как причиной, так и следствием разочаровывающих событий, как в личной, так и в профессиональной жизни. И её последствия, в самом крайнем варианте, в комплексе с другими факторами, могут привести к суицидальным мыслям и попыткам.

5) Слабые коммуникативные навыки. Одна из самых частых причин суицида – одиночество. Причём важно понимать, что иногда одиночество бывает абсолютно субъективным. И зиждиться оно на неспособности, либо на неумении заводить себе новых знакомых и друзей. Эта проблема особенно обостряется с началом преклонного или пожилого возраста, когда близкие сверстники начинают уходить из жизни, дети и родня (если есть) далеко, а необходимость поделится с кем-то своими радостями и проблемами, всё равно остаётся.

6) Черно-белое мышление. Для людей "на грани суицида" бывает очень характерна особенность всё вокруг оценивать исключительно в чёрно-белых тонах и красках. Чтобы не случилось – это либо очень хорошо (но, крайне редко), либо – очень плохо (и, крайне метко). А золотая середина в таких суждениях отсутствует напрочь!

Новини Работа с ложными убеждениями

В самом же конце обязательно скажу, о спасительных, или антисуицидальные факторах при помощи которых психиатры, психотерапевты и психологи могут помочь людям, сохранить себе жизнь:

1) Сильная эмоциональная привязанность к значимым другим. Для любого человека, крайне важно наличие близких людей, ради которых стоит жить, и особенно важно – чтобы эти близкие помогали человеку ощущать его важность и нужность в их жизни.

2) Наличие обязанностей. Обязанности, особенно родительские, не просто помогают многим людям, но и придают настоящий смысл их жизни. Иногда обязанности могут быть исключительно духовные – например нести искусство, или просвещение в массы. Чувство долга, например, перед Родиной, может также стимулировать к активной и созидательной жизни многие годы.

3) Представление о ещё не использованных жизненных возможностях. Часто психологи, психиатры и психотерапевты прорабатывают новые жизненные стратегии и позитивные сценарии, дающие личности новые возможность увидеть перспективу, и, главное – себя в ней!

4) Религиозные убеждения. Почти все мировые религии, несмотря на всё более распространяющуюся эвтаназию, крайне негативно относятся к добровольному уходу из жизни. Этот момент, очень часто, является той последней ниточкой, которая удерживает, объективно одинокого и измученного жизнью человека, от рокового последнего шага.

5) Чувство юмора. Наименее подверженные подлинному желанию покончить с собой – люди с хорошим, позитивным чувством юмора. Вспоминая пародию на один любовный мексиканский сериал, могу привести прямую цитату: "Ах, глупый Рикардо! Если ты из-за меня покончишь в себя, я наложу себе в руки!"…

6) Легкомыслие. Это чудесное умение, вместо драматического закатывания глаз, просто пожать плечами – спасает в нашем мире миллионы жизней! Способность в нужный момент, переосмыслить любой внутренний кризис, и под другим углом увидеть картинку из будущего: "Я же ведь боюсь боли, а потому, порезав себе вены, визжать буду так, что разбегутся все патологоанатомы!" – такой взгляд может взбодрить человека, лучше любой психотерапии!

Резюмируя всё сказанное выше, хочу отметить главное: Наша жизнь – это, в первую очередь, выбор! А его наличие – это возможность находить варианты! Варианты же, это всегда новые возможности изменить жизнь к лучшему! Это выбор, который зависит только от тебя! И если сегодня в твоей жизни, кажется, плохо всё, ты всегда можешь оглянуться и сказать себе: "Это прошлое, которое я хочу, и, главное - могу изменить!" Если не самостоятельно, то с помощью специалистов. Будущее – это всегда варианты и возможности! Но покончив с собой, любой человек уходит в прошлое. А у прошлого никаких возможностей нет! Именно поэтому я и назвал эту статью "Суицид – вариант без вариантов".

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