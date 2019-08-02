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/ Блоги - Психологія

Сергій Русов
Сергій Русов
Психолог Всі статті автора

Социальная психология. Менталитет украинцев

2.3т Читати матеріал російською

Пока в нашей стране, пусть и с громким скрипом, но всё-таки идут позитивные изменения в социальной сфере, считаю важным подчеркнуть ту психологическую разницу в менталитете, которая отличает нас, людей, живущих на постсоветском пространстве, от тех, кто всю жизнь провёл в капиталистической системе ценностей – то есть в странах с высоким уровнем социально-экономического развития.

Но для начала, необходимо объяснить, что менталитетом принято считать – совокупность умственных, эмоциональных и культурных особенностей конкретной личности, либо группы людей – в данном случае, нашего народа. По факту, именно присущий нашим людям склад ума отражает то общественное устройство, которое характерно для нашего социума.

А существующие во всём мире общественное устройство, условно, можно разделить на типа:

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1) Социальная вертикаль – она отражает, в первую очередь высоту социального положения конкретного гражданина. И чем выше находится человек на этой условной шкале, тем больший вес он обретает в общественном сознании. Такое положение, априори, означает что данный человек имеет большие и лучшие возможности для жизни и развития, по сравнению с другими. Люди же, находящиеся на самом верху этой вертикали, по сути входят в касту избранных, в своём роде закрытую социальную страту (группу), куда свободный вход открыт только для своих. В такой социальной системе очень плохо работают (если работают вообще!) социальные лифты. Иными словами, простому человеку из народа, даже используя весь свой талант, навыки и потенциал, почти невозможно пробиться на самый верх. Главным направляющим желанием, при такой социальной парадигме, является самоутверждение,которое даёт возможность продемонстрировать главное качество: "Я не такой, как все!" Материальными атрибутами этой демонстрации, может стать роскошь на показ, начиная с элитной недвижимости, дорогих авто, неограниченные возможности в ведении бизнеса и т.д. В такой системе, согласно известному выражению, прав тот, у кого больше прав. Иными словами, права элиты стоят выше прав рядовых граждан, а вся правовая система заточена в первую очередь, на защиту интересов узкого круга лиц, находящихся на самом верху социальной (властной) вертикали.

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2) Социальная горизонталь – иллюстрирует положение в обществе, где постулат "Все равны перед законом" является максимально приближенной к реальности. Общественное сознание, при такой социальной модели, основано на, без преувеличения, священном и неприкосновенном праве частной собственности, а как следствие, и высоком чувстве личной ответственности. При таком общественном строе, главной направляющей силой является личное (и уже, как следствие, общественное) развитие, ради достижения реальных положительных результатов, в любой из сфер жизнедеятельности. Когда в условиях пусть и жёсткой, но честной конкуренции, во главу угла ставится не только конечный результат, но и сам процесс развития, высокое качество любой произведённой продукции становится естественной нормой, а высокий уровень жизни – его неизбежным следствием. Права каждого гражданина в такой системе стоят на первом месте, по сравнению с правами государства (политических и бизнес элит). В такой конфигурации общественного сознания, приходит главное понимание: "Я такой же, как все!", что позволяет, мэрам крупных городов (например, Амстердама и Стокгольма) ездить на работу на велосипеде, или вообще на общественном транспорте. А премьер-министру, например, Исландии жить в скромном доме, катаясь по всюду, мало того, что на малолитражном авто, так ещё и без охраны. Главы крупных корпораций стоят в обеденный перерыв в очереди со всеми, в любом из ресторанов сети быстрого питания, и не видят для себя в этом ничего зазорного. В общем, в такой социальной парадигме, ведущую роль играют не государственные, а в первую очередь, общественные институты.

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А вот теперь, что касается непосредственно нашего менталитета. К сожалению, 70 лет советской власти приучили подавляющее большинство наших граждан, как к отсутствию частной собственности, так и отсутствию чувства личной ответственности за ту землю, на которой мы живём – отсюда ужасающая грязь в парках, скверах и лесных зонах отдыха, где кучи мусора (и не только) лежат на каждом шагу. А также эхом советского прошлого в сознании многих продолжает жить "культ силы". Когда вижу выломанные и вывернутые с корнем лавочки, или те же поручни в общественном транспорте, я не нахожу этому другого объяснения, кроме неодолимого желания у некоторых молодых людей показать свою дурь и удаль. Если бы эту энергию направить на созидание, а не на разрушение, сколько бы пользы это могло принести! Но это уже вопрос формирования нового поколения. Ещё одной особенностью нашего менталитета является желание судить других на основе своих эмоций, не фактов. Ведь в правовом обществе, на призыв: "Смотрите! Он же жулик! Его срочно нужно посадить!", в ответ вы всегда услышите: "Если он жулик, то сначала это надо доказать!" Конечно же тут я уже полностью перехожу из психологической плоскости в правовую, где необходимо чёткое разделения основных ветвей власти, а наличие независимого суда является основой нормальной жизни любого развитого общества. Но поскольку, на данном этапе мы, на мой взгляд, только вступили в переходную стадию, ведущую нас от социальной вертикали к горизонтальной её плоскости, всем нам ещё очень многое предстоит сделать, чтобы наш менталитет таки стал по-настоящему современным.

Всем хорошего дня!

Благодарю за внимание!

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Сергій Русов Сергій Русов
Тег
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