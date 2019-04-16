Приветствую всех, кто открыл мою статью в надежде узнать, чем же провокация отличается от манипуляции. Но для начала необходимо расставить все точки на "Е", дав определение двум этим терминам.

Итак, "провокация" – это подстрекательство либо побуждение людей к определённым действиям, которые выгодны заинтересованному лицу (провокатору). Очень часто провокации приводят к печальным, а иногда просто губительным последствиям для тех, кто поддался на них. Самой распространённой формой подстрекательств является провокация конфликта, и возможно самый ярким примером, на уровне личных отношений, ещё со школьной поры, является фраза: "А вот и не подерётесь!" Но если брать провокации на более глобальном, социальном уровне, то здесь очень актуальными, распространёнными и вредоносными можно считать политические провокации. Они являются одной из форм политической борьбы, и включают в себя организацию массовых общественных акций, подрывного характера, с целью вызвать ответные действия со стороны оппонента, и использовать их для дестабилизации обстановки. Но если провокация является грубой и, очень часто, очевидной формой социального воздействия, то вот с таким явлением, как манипуляция, всё обстоит куда более сложнее и интереснее!

Манипуляция, с психологической точки зрения, это стремление, при помощи скрытой тактики, повлиять на поведение других людей, сделав его выгодным для себя. Человека, сознательно использующего манипуляторные техники в корыстных интересах, называют "манипулятором".

Как ясно из вышесказанного, зачастую манипуляции является вещью довольно грязной, особенно, когда их применяют изобретательно и изощрённо, стремясь не только принести наибольшие блага себе, но и нанести максимальный вред другим. Техники манипулирования бывают самые разные, начиная с бытовых, призванные вызвать у человека ситуативное чувство вины: "Из-за тебя у меня плохое настроение!", и заканчивая техниками манипуляций, например, при ведении бизнес переговоров, когда одному из участников просто не дают времени на то, чтобы обдумать своё решение: "Либо вы говорите мне "да" прямо сейчас! Либо второго шанса у вас не будет!"

Но в основе любых манипуляций лежат шесть основных принципов:

1) Принцип последовательности.Этот принцип состоит в том, что многие люди озабочены тем, как их действия и поступки выглядят в глазах других. Главное ложное убеждение здесь: "Если буду вести себя непоследовательно, то другие решат, что я ненадёжный, непостоянный, не несу ответственности за свои слова и т.д. И как это, в итоге, отразится на моей репутации?!" Именно это убеждение заставляет многих, взяв на себя какие-либо обязательства, идти в их выполнении последовательно, и до самого конца, иногда даже, очевидно, в ущерб себе. Особенно хороши для манипуляторов те обязательства, которые подаются в письменной форме, и их остаётся лишь подписать. Такие обязательства очень сложно забыть, или отрицать, что манипуляторам только на руку. Поэтому тот, кто привык ответственно и честно доводить любое начатое дело до конца – просто клад для манипуляторов.

Новини Работа с ложными убеждениями

2) Принцип взаимного обмена.

Этот принцип ещё называется правилом признательности. Согласно этому принципу, если какой-то человек нам чем-то помог, мы обязательно должны отплатить ему тем же. В результате манипулятор оказав, возможно совсем незначительную услугу, рассчитывает на то, что жертва его манипуляций просто не сможет, или постесняется отказать ему в ответной услуге из чувства благодарности.

3) Принцип общественного доказательства.

Большинство считает своё поведение правильным, если видит других людей ведущих себя, как они, или считающих также. Мы автоматически допускаем, что если множество людей делают какое-то действие, или совершают какой-то поступок, то они наверняка знают что-то такое, чего не знаем мы. Мало какая реклама не рассказывает нам о том, что именно их товар одобрен всеми лабораториями и экспертами, а люди уже купившие его, просто в восторге от качества и невысокой цены. Телевизионные юмористические шоу редко обходятся без закадрового смеха, подсказывающего нам, взрослым людям, где тут на самом деле, блин, смешно… Детские психологи и психотерапевты хорошо используют принцип публичного свидетельствования, эффективно избавляя детей от разных страхов, показывая, как другие малыши весело делают то, что боится сделать этот ребёнок. Политики, для своей агитации, гораздо охотнее используют многочисленные митинги, чем видео обращения. Они исходят из того, что толпе легче внушить любые идеи, чем отдельному человеку, сидящему перед телевизором. 4) Принцип авторитета.

Слово "авторитет" происходит от латинского Auctoritas – власть, влияние. Большинство людей склонны верить, или по крайней мере доверять тем, кто обличён властью, а, следовательно, знаниями, влиянием и полномочиями. По сути на этом принципе построена любая власть, в любом государстве. Но, кроме этого, любому лицу придают авторитетности различные звания, титулы, научные степени и т.д.Именно на этот эффект и рассчитывают профессиональные мошенники, представляясь суперспециалистами в различных областях, чьё мнение и познания звучат, не иначе, как истина в последней инстанции. Кроме того, очень важным компонентом облика авторитетного манипулятора является одежда. Люди, занимающиеся финансовыми махинациями, рассчитывая на большой куш, всегда одеты с иголочки.

5) Принцип благосклонности.

Мы всегда благосклонны к тем людям, которые вызывают у нас симпатию. Например, мужчине всегда легче понять проблемы девушки с хорошей фигурой, чем девушки с плохой… Но на самом деле привязки к полу и даже возрасту здесь нет никакой! Люди могут вызывать у нас симпатию схожестью чисто внешней, начиная с черт лица и заканчивая одеждой. Симпатия может возникнуть на почве общих жизненных целей, ценностей и интересов. Профессиональные манипуляторы также, стремясь вызвать благосклонность, прибегают комплиментам, похвалам и лести. И если вспомнить о том, что мы льстим человеку тогда, когда говорим ему то, что он на самом деле о себе думает, то становится понятно почему правильно подобранная лесть действует практически безотказно. Также в ход может быть пущена техника "близкого знакомства", когда выдаётся информация о якобы общих друзьях и приятелях, особенно если это влиятельные люди.

6) Принцип дефицита.Человек начинает резко что-то предпринимать, либо когда может приобрести что-то ценное, либо когда рискует потерять что-то бесценное. Так вот термин "дефицит", означает недостаток, или нехватку чего-либо. Можно легко заметить, что, только столкнувшись с угрозой потери, люди вдруг осознают для себя ценность того человека, или того предмета, который может быть утрачен. Как только что-то становится менее доступным, его ценность для нас повышается в разы! Риск потери включает эмоции, которые, в свою очередь, душат логику. В психологии есть "эффект Ромео и Джульетты", который заключается в том, что, чем больше влюблённым мешают в их отношениях, тем сильнее становится их страсть друг к другу. Также в любовных делах, чувство дефицита может вызвать конкуренция. Стоит только появится сопернику, как уже остывший к своей подруге кавалер, благодаря ревности, вновь может испытать настоящую страсть! И именно эффектом искусственно созданного дефицита пользуются продавцы различных товаров, каждую неделю рассказывая нам о последнем дне акции, и о том, что после её окончания, такой классный товар, и по такой низкой цене, мы уже не купим нигде и никогда.

Подытожив всё описанное выше, в конце могу лишь сказать несколько слов о пользе манипуляций. Дело в том, что борьба с такими пагубными привычками, как алкоголизм, наркомания, курение, игровая зависимость и т.д. – просто невозможны без грамотного манипуляционного вмешательства специалистов. Также к манипулятивным методам относятся и техники NLP. Способность с их помощью преодолевать различные фобии и психологические травмы, изменяя своё восприятие прошлого, плюс работа с субличностями, в сумме приносят много пользы людям, изменившим себя с их помощью. Именно поэтому такие манипулятивные средства могут быть пущены, как во вред, так и во благо. И направление их воздействия зависит только от нас.

Благодарю за внимание!

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