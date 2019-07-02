Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Психологія

Сергій Русов
Сергій Русов
ПсихологВсі статті автора

Позитивный подход: главная особенность

1.6тЧитати матеріал російською

Поскольку настоящий позитив, как лето – светлый, тёплый и радостный, а подход к нему должен быть регулярным, считаю необходимым ещё раз уделить ему должное внимание.

По факту, основа позитивного подхода целиком зависит от наших правильных внутренних установок. А если эти самые установки неправильные, либо устаревшие, то их необходимо обновлять. Само же обновление можно условно разделить на несколько основных пунктов. И так, поехали:

Новини
Лето - время позитива

- Позитивный подход имеет ещё одно название – РЕАЛЬНЫЙ!

Поскольку мир во круг нас такой, каким мы его носим внутри себя, первое, с чего необходимо начинать внутренне обновление – восстановить все моменты в своём сознании со знаком плюс! Восстановить – означает вернуть их в свою картину мира на прежние места. Берём лист бумаги, ручку, включаем спокойную, приятную музыку на тихую громкость, и переписываем в столбик всё, что в нашей жизни есть светлого и позитивного. Если самому сделать это не выходит (по причине хронического стресса, разочарования в себе, или чего-то ещё), то тут самое время обратиться за помощью к профессиональному психологу, который поможет вам сделать это.

- Позитивное подкрепление. Оно означает фокусировку, и подробный разбор самых позитивных моментов. Ведь в жизни, часто, мы поступаем наоборот – рассказываем в мельчайших подробностях о своих неудачах и проблемах, а разные позитивные моменты, как будто упускаем из виду. Позитивное же подкрепление, как раз основано на внимательном и тщательном анализе самых хороших событий и результатов. Психологи этого направления в психотерапии, именно на таких моментах делают свой главный акцент, когда включают присоединение и эмпатию.

- Отказ от шаблонного восприятия. Стереотипное мышление – это всегда застой. А умение посмотреть на уже давно известную ситуацию под другим, новым углом – самая короткая дорога к гибкому и позитивному её переосмыслению.

- Ресурсом для исправления любой сложной ситуации может стать, что угодно. В психологии ресурсами принято называть необходимые источники внутренних сил и энергии, с помощью которых существующая проблема будет решена максимально эффективно. В первую очередь, это те умения и навыки, которые развиты в личности лучше всего, и которые максимально способствуют её адаптации в любых жизненных обстоятельствах.

- Активно используется юмор! Всегда интересно пронаблюдать, что является смешным для конкретного человека, и в каких именно ситуациях он склонен проявлять свой юмор. Очень часто через шутки можно выявить его защитные реакции, как адаптивные, так и неадаптивные, таким образом выйдя на решение конкретной проблемы.

Новини
Психология юмора: сегодня время пошутить и посмеяться

- К любому проблемному симптому важно относиться как к поведенческому стереотипу. Этот стереотип надо рассматривать как такой, который, возможно когда-то и приносил пользу, но со временем утратил свою адаптивность и теперь требует замены, либо обновления.

Крайне важным в позитивном подходе является момент определения конкретной цели, выраженный в вопросе: "А, для чего именно мне необходимо менять свои внутренние установки?" и "Как изменится моя жизнь, и жизнь моих близких, если мне удастся и свои прежние установки заменить?" И здесь проявляется главная особенность позитивного подхода: используя его, мы всегда ориентированы на своё будущее! Если во всех прочих методиках работы с личностью, психологи работают с проблемами пришедшими из прошлого – психологические травмы (тщательно скрываемые от других), вытесненные в подсознание переживания, неправильное воспитание, деструктивное воздействие окружающей среды и т.д. То позитивный подход оставляет прошлое вчерашнему дню, и основным приоритетом провозглашает коррекцию настоящего, с перспективой позитивных перемен. Таким образом, изменяя свою текущую реальность и, соответственно, отношение к ней мы закладываем фундамент глобальных перемен, которые регулярно будут вдохновлять нас на новые позитивные достижения!

А потому, всем желаю вдохновенного, и прекрасного дня!

Спасибо за внимание!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій РусовСергій Русов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини