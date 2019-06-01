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/Блоги - Психологія

Сергій Русов
Сергій Русов
ПсихологВсі статті автора

День защиты детей: в детстве закладывается фундамент личности

1.1тЧитати матеріал російською

В международный день защиты детей, важно вспомнить о большой проблеме, которая с самого рождения может разрушить любую жизнь.

"Все мы родом из детства" – сказал когда-то Антуан де Сент-Экзюпери. Но родом из детства не только мы, но и многие наши страхи, обиды и, главное – психологические травмы. К большому сожалению, нередко, причиной этих травм является пережитое в детстве насилие. А самым укромным местом, где такое насилие многие годы может вершится безнаказанно – это семья.

Дети же являются самыми уязвимыми жертвами такого обращения, поскольку ещё не могут постоять за себя, или просто не знают куда обратиться за помощью. Ещё в совсем раннем возрасте, когда ребёнок не способен понимать окружающий мир на уровне слов, он всё познаёт на уровне эмоций. В семье, где творится насилие даже не в отношении него лично, ребёнок, воспринимая тревожную и агрессивную атмосферу, царящую вокруг, формируется на эмоциональном уровне беспокойным и уязвимым. Тогда же, на уровне тех же эмоций, могут закладываться и агрессивные паттерны поведения, которые он начнёт применять в отношении окружающих, когда подрастёт. Более подробно о формировании детской психики в неблагополучной семье, я уже говорил в своей предыдущей статье.

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Что же касается домашнего насилия, как такового, то, в отношении ребёнка, оно может проявляться в различных вариантах, но сводится к трём основным формам: физическое, психологическое и сексуальное.

Пойдём по порядку:

1) Насилие физическое. Говоря о физическом насилии, мы ведём речь о любом жестком обращении с ребёнком, которое может причинить фактический вред его здоровью. К сожалению, не существует чёткой границы между физическим насилием, и телесными наказаниями за плохое поведение. Такая граница определяется родителями самостоятельно. И определяя её, они часто следуют традициям того воспитания, которое получили в своём детстве. Если пороть ремнём и ставить на горох в их семьях было нормой, то и со своими детьми, такие родители обычно не церемонятся.

В итоге, эти воспитательные меры могут привести к печальным последствиям, особенно, когда с нервами у родителей не всё в порядке, а контроль над собственным гневом и агрессией слаб. В результате – серьёзные физические травмы и увечья, которые остаются на всю жизнь, и могут привести, как к тяжёлым соматическим, так и психическим заболеваниям. Учитывая всё сказанное выше, современным родителям можно порекомендовать пересмотреть нормы своего поведения, если они включают в себя элементы физического насилия. А ещё напомнить им о правовых последствиях такого "воспитания". В частности, известный украинский адвокат Алина Левина, объясняет: "Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. И в соответствии с положениями статей 121, 122, 125 и 126 УК Украины, за нанесение телесных повреждений ребёнку, в зависимости от степени их тяжести, родителям грозит уголовная ответственность в виде штрафов, общественных, либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до 8лет". "Кроме этого для таких родителей, законодательством предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность, вплоть до лишения их родительских прав" – резюмирует адвокат.

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Также важно помнить, что при возникновении сложностей во взаимопонимании со своими детьми, родителям можно и нужно обращаться за помощью к специалистам в области детской психологии. А если есть проблемы с контролем над своими агрессивными эмоциями, не бояться обратиться к врачу. Ведь любое агрессивное поведение родителей, даже без применения насилия физического, и в первую очередь со стороны мамы, может вызывать у вашего ребёнка эмоцию отвержения. Но об этом речь пойдёт в следующем пункте…

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2) Насилие психологическое (эмоциональное или моральное). Эта форма насилия, которая может привести к серьёзным психологическим травмам, вплоть до хронической тревожности, панических атак, состоянию депрессии, диссоциации и даже к ПТСР (посттравматическому стрессовому расстройству). Примечательно, что такой вид насилия имеет систематический, повторяющийся характер, и выражается в оскорблениях, угрозах, изощрённых манипуляциях, которые призваны подавить волю и максимально занизить самооценку ребёнка. И если физическим насилием чаще грешат отцы, то к такому виду насилия нередко прибегают деспотичные матери, которые свою агрессию и манипуляции, могут выражать различными способами, имеющими печальные последствия. И вот лишь несколько из них:

- Отвержение (или "брошенность"). Хроническое чувство ненужности и нелюбви, может быть вызвано не только прямыми действиями самой матери, но и длительной разлукой с ней. Кроме случаев агрессии с её стороны, также это чувство возникает, когда мама регулярно наказывает своего ребёнка бойкотом ("Я с тобой не разговариваю!"). Во взрослой жизни это может вылиться в боязнь оказаться в центре внимания, и в страх публичных выступлений. Такие дети крайне мучительно переносят критику. У них может сформироваться ощущение неизбывного одиночества, и вылиться в вечный поиск "идеального" друга, или супруга (супруги), которого, в мире реальном, найти крайне сложно.

- Унижение. Постоянная критика и осуждение ребёнка, особенно в присутствии посторонних (публичная порка). Или регулярные упреждающие запугивания ("Вот мы сейчас придём в гости, и только попробуй там закапризничать!") Ещё ничего не произошло, а ребёнок уже ощущает чувство вины за своё поведение. Переживший "травму унижения" ребёнок, во взрослом возрасте, может страдать тяжёлым комплексом неполноценности и ущербности. А хроническое чувство, что он всё равно не заслуживает ничего хорошего, может легко подтолкнуть такого человека к суициду…

- Стыд за родителей. Слишком вызывающее, или неадекватное поведение родителей на людях, например – агрессивная мама, или пьяный папа (а иногда, и наоборот). Такое поведение может вылиться у ребёнка, уже во взрослом возрасте, в постоянное чувство стыда, что, в свою очередь может привести к безотказности в характере (желание быть хорошим для всех), которой будут, с успехом, пользоваться разные манипуляторы.

- Оскорбления. То, как в гневе некоторые родители обзывают своих детей, я думаю, все мы слышали не раз. Правда немногие из них задумываются от том, что дети, особенно маленькие, понимая значение этих обидных слов, неспособны осознавать их критически. Иными словами, из-за малого возраста, и такого же словарного запаса, они не способны аргументированно возразить на эти слова. А поскольку, в детстве, родители, и их мнение являются для ребёнка авторитетным, то, например, фразу "Ты дебил!" он может воспринимать, просто как доказанный факт. Из-за таких оскорблений у ребёнка может сформироваться чувство собственной ненормальности, что лишь укрепит его мнение в личной ущербности и неполноценности.

- Приобретённая беспомощность. Иногда родители, занятые гиперопекой, и желая показать своему чаду, что без них он никто и ничто, подрывают его личную самооценку, занижая его реальные способности. "Ты с этим не справишься!", "Не лезь, бестолочь, тебя ещё учить и учить надо!", или "Не вздумай за это браться! Тебе это не под силу!". В итоге, постоянно сомневаясь в собственных способностях, уже с малых лет ребёнку прививают чувство собственного бессилия. В итоге, уже став взрослым и оказавшись в непростой жизненной ситуации, а тем более, потерпев перед этим ряд неудач, такой человек, даже видя реальный выход из своего положения, не верит на уровне своей воли в то, что он может хоть что-то изменить. Тут-то беспорядочная личная жизнь, лихорадочные и безуспешные метания, в попытке найти хоть какой-то жизненный баланс, обвинения в своих бедах всех вокруг, и хронический алкоголизм, окончательно добивают измученного такой жизнью человека.

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3) Насилие сексуальное. А теперь о самом тяжёлом, по своим последствиям, виде насилия над детьми. Дело в том, что сам ребёнок, взависимости от своего возраста,можети не осознавать для чего взрослый человек (неважно – отец, отчим, или кто-то другой из членов семьи) проделывает с ним все эти "манипуляции". Но в результате, очень печальные последствия, в психологическом плане, могут быть, как краткосрочными, так и долгосрочными – начиная с расстройства пищевого поведения и разных психосоматическими заболеваний, и заканчивая низкой самооценкой, тревожными расстройствами, тяжёлой депрессией и, уже упомянутым мной, ПТСР. А хроническое насилие, с раннего возраста, может привести к проявлению ярко выраженной диссоциации – механизму психологической защиты, при котором человек начинает воспринимать происходящее с ним так, как будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Также важно сказать, что нередко детские побеги из дома, происходят по причине того, что ребёнок просто больше не может выносить весь этот ужас, который творят с ним! И, конечно, оценку всем насильственным действиям подобного рода, должны давать, в первую очередь, правоохранительные органы. А адвокат Алина Левина подкрепляет мои слова: "Сексуальное насилие над ребёнком является одной из наиболее тяжких нарушений его прав, сравнимых с пытками и истязаниями. Конкретно, понятие "сексуальное насилие" определяется Законом Украины от 7.12.2017 года, №2229-VIII"О предотвращении и противодействии домашнему насилию". И, в зависимости от самого характера сексуального насилия над ребёнком, согласно статей 152 - 156 и 301 УК Украины, такие родители могут лишиться свободы на срок до 15 лет".

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Подытожив всё сказанное выше, необходимо отметить главное – именно в семье, с малых лет, в ребёнка закладывается фундамент будущей взрослой личности! И то, каким будет этот фундамент вообще, и будущая личность в частности – в решающей степени зависит от ближайшего семейного круга, и того воспитания, которое мы вкладываем в наших детей. А поскольку дети – в прямом смысле являются нашим будущим, а детство должно быть солнечным и счастливым, давайте создавать его светлым и позитивным, вместе с нашими детьми, с первых же дней их рождения!

Всем мира, добра, любви и домашнего уюта!

Благодарю за внимание!

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Сергій РусовСергій Русов
Тег
Психологія
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