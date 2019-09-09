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Семен Глузман
Семен Глузман
Лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України Всі статті автора

Медленное возвращение в здравый смысл

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Медленное возвращение в здравый смысл.

Где человеческая жизнь бесценна. Даже жизнь солдата зла Цемаха. Единственного из всех, кто возвращаться явно не хотел. Да он и не возвращается, его дом не в Москве.

​Альтернативы возвращению к миру не существует. Тяжелее всех будет пожилой украинке, чей сын умрет в этой войне последним. Но это неизбежно, кто-то всегда умирает последним, замыкая собою войну. Так проводила своего единственного сына в мир иной мама Валерия Марченко, моего лагерного друга.

Он умер в советской тюрьме незадолго до начала горбачёвских вольностей.

​Вот и Сенцов на свободе. Как и ранее Надежда Савченко. Радость, ликование близких, друзей. И неизбежное погружение в обычную жизнь, далеко не всегда сладкую. Когда-нибудь эта война закончится. Но политики придумают очередную опасную игрушку, где жертвами будут не их дети. Чужие. И этой зловещей игрушке придет конец. Где опять будет последняя жертва. Солдат, замыкающий своей смертью очередную порцию вселенского зла.

​Владимир Зеленський поступил правильно.

Медленное возвращение в здравый смысл

Иллюстрация

Бывший солдат и палач безвинных авиапассажиров Цемах вскоре умрет. От гриппа. Или от укуса неизвестного насекомого. А мы обязаны помнить: пока живы, мы должны спасать своих сограждан. Любой ценой.

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Автор
Семен Глузман Семен Глузман
Теми
здоров'я Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
Психологія
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