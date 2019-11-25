Що таке панічна атака

Багатьом з нас знайомі стани, коли ми панікуємо і тривожимося. Це спостерігається під час якогось важливого заходу, перед відповідальною подією, такою як іспит, весілля або бізнес-зустріч. У кожного своя система цінностей і сприйняття важливості події, тому у різних людей такі стани проявляються в абсолютно різних ситуаціях.

Але існують панічні атаки, які є проявом панічного розладу. І це вже – захворювання, невротичний розлад, за старою класифікацією психічних хвороб – невроз.

Для панічної атаки характерні наступні особливості, за якими її можна безпомилково впізнати.

Перше – це вкрай виражене під час нападу почуття страху, паніки, безпідставного занепокоєння і тривоги, що її супроводжує. У такі миті людині здається, що вона зараз або помре, або зійде з розуму, або, як мінімум, осоромиться перед усіма навколо, хоча насправді цього не відбувається. Також, напад паніки ніколи нічим не сигналізує про майбутній початок. Він раптовий і з'являється нерідко тоді, коли нічого не віщує його поява – ви читаєте книжку в спокійній обстановці або спілкуєтеся з приємними людьми. Панічна атака ніколи не "попереджає" про свій початок, немає ніякого чіткого плану, коли вона почнеться, а коли закінчиться. Ніхто не може наперед передбачити, коли вона проявиться знову. Відмінна ознака панічної атаки в тому, що вона ніколи не триває довго і має початок, а також кінець, тобто є обмеженою в часі. Звичайно, за суб'єктивними відчуттями проходить вічність, але фактично, час самої атаки значно менше, ніж тривалість неприємного "післясмаку".

Новини Дыхательные техники в борьбе с тревожностью

Панічна атака Ілюстрація

Більшість людей є абсолютно безсилими перед панічною атакою. Набагато простіше порадити "візьми себе в руки", ніж дійсно це зробити в той момент, коли ви вже слабо контролюєте себе. Найчастіше, після панічної атаки можна ставити хрест на справах, які ви запланували. Хочеться тільки повільно, невпевнено повзти в напрямку безпечного та тихого місця, найкраще додому.

Незважаючи на всю серйозність і невтішних наслідків панічної атаки, з нею можна впоратися. Найкраще, звичайно, це можна зробити за допомогою гарного психолога, психотерапевта чи психіатра.

Але можна і самостійно навчитися управляти панічною атакою, не дозволяти їй розвертатися до максимуму і навіть повністю позбутися від неї. Для цього є безліч різноманітних дихальних, релаксаційних і інших технік, якими можна оволодіти самостійно або в цьому вам допоможуть фахівці.

Панічний розлад не вимагає обов'язкового стаціонарного лікування. Ті, хто хоч раз стикався з нападом паніки, знаходяться навколо нас, їх безліч. За статистикою, як мінімум у кожного десятого хоч раз в житті спостерігалася панічна атака. Іноді це буває лише один раз, а буває, що люди живуть з цим роками, регулярно відчуваючи напади паніки, і так і не звертаються до фахівця. Не важко здогадатися, що це накладає помітний негативний відбиток на їхнє життя.

І якщо у вас самостійно не вдається впоратися з панічними атаками, не варто відкладати візит до психолога, психотерапевта чи психіатра. Сучасна та професійна допомога може запобігти безлічі проблем і дозволить насолоджуватися повноцінним життям, навіть не згадуючи про паніку.

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