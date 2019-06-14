Що робити, якщо дитина побачила секс батьків: головні поради

Сексологи дали пораду батькам, які хвилюються через те, що дитина побачила, як вони займаються сексом.

Педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці в Facebook пояснила, як в подібній ситуації не викликати почуття сорому, провини і страху у сина або дочки.

За словами експерта, важливо зробити наступні речі:

1. Поставити замок на двері спальні

Закриті двері в ті хвилини, коли вам потрібно побути удвох – кращий захист від сорому, ніяковості і необхідності обговорювати це з дітьми.

2. Не нашкодити своїй реакцією

Якщо дитина стала свідком вашої близькості, спробуйте впоратися зі своїми емоціями, щоб не показати малюку, що він зробив щось неправильно.

Вік дитини, характер і знання про секс можуть вплинути на її реакцію від побаченого. Наприклад, малюк в 2-3 роки може не помітити нічого незвичайного і не ставити запитань, в той час як школяр у віці 9-12 років може бути дуже збентежений подібною сценою і турбуватися, чи не зробив чогось поганого.

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3. Відкласти розмову на деякий час

Краще буде поговорити на цю тему трохи пізніше, щоб емоції могли трохи охолонути. Ваші вибачення за подібну ситуацію дадуть дитині зрозуміти, що вона не зробив нічого поганого, увійшовши в кімнату.

4. Не перекладати відповідальність

Якщо дитина не задає питань, делікатно запитайте чи хоче вона обговорити інцидент. Але чекати, поки малюк сам заговорить – це перекладання відповідальності на дитячі плечі.

Раніше MedOboz писав, що про секс, хвороби, які передаються статевим шляхом та про засоби контрацепції дітям краще дізнаватися від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів.

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