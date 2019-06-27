Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Психологія

Ще одну ложечку: стало відомо, від чого залежить апетит

1.3тЧитати матеріал російською

Вчені виявили групу нейронів в головному мозку, яка регулює апетит.

Дослідники з Університету Арізони встановили, що частина емоційного центру і мигдалини мозку діють як система контролю, яка дає зрозуміти голодні ми чи ні. Про це повідомляє Daily Mail.

Управління активністю цієї області може дозволити лікарям допомогти пацієнтам, що страждають від розладів харчової поведінки, відновити свій апетит.

Новини
Розкрито головну причину ожиріння у людей
Харчові розлади

Харчові розлади

Колаж

Приблизно 70 мільйонів людей у всьому світі страждають від одного або декількох розладів прийому їжі, до яких відносяться: нервова анорексія, нервова булімія, переїдання і недоїдання.

Раніше MedOboz писав, що середземноморська дієта є найефективнішою в боротьбі з вісцеральним ожирінням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
ожирінняанорексія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини