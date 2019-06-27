Ще одну ложечку: стало відомо, від чого залежить апетит

Вчені виявили групу нейронів в головному мозку, яка регулює апетит.

Дослідники з Університету Арізони встановили, що частина емоційного центру і мигдалини мозку діють як система контролю, яка дає зрозуміти голодні ми чи ні. Про це повідомляє Daily Mail.

Управління активністю цієї області може дозволити лікарям допомогти пацієнтам, що страждають від розладів харчової поведінки, відновити свій апетит.

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Харчові розлади Колаж

Приблизно 70 мільйонів людей у всьому світі страждають від одного або декількох розладів прийому їжі, до яких відносяться: нервова анорексія, нервова булімія, переїдання і недоїдання.

Раніше MedOboz писав, що середземноморська дієта є найефективнішою в боротьбі з вісцеральним ожирінням.

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