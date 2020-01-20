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/ Психологія

Психотерапевт розповіла про поширений психічний розлад

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Всі ми хоч коли-небудь та чули про соціофобію, можливо, навіть називали якогось знайомого в жарт соціофобом. Але, чи впевнені ви, що розумієте реальний сенс цього слова і те, що за ним стоїть? Отже, спробуємо в цьому розібратися.

Соціофобія – це стан, коли спостерігається виражений страх перед соціумом і соціальною взаємодією. Відноситься до психічних розладів невротичного кола, тобто невротичних розладів або неврозів, як раніше їх називали.

Соціофоби дуже бояться публічних виступів, приймати їжу в ресторанах або інших закладах громадського харчування, відвідувати театр, виставки, виконувати будь-які інші дії, при яких оточуючі люди можуть звернути і звертають на них увагу. Поряд з агорафобією найпоширенішою фобією є також соціофобія. Хоча, з огляду на особливості таких хворих (страх перед комунікацією з медперсоналом при зверненні за допомогою), дана статистика може бути не повною. Більшість соціофобів просто не звертаються за допомогою до фахівців, тому що не хочуть зайвий раз виходити з дому. Низький рівень медичної грамотності населення призводить до того, що хворі на невротичні розлади (неврози) вважають їх невиліковними, а також бояться і відмовляються йти до лікаря з повною або частковою впевненістю в тому, що їх не зрозуміють і не допоможуть.

Страх перед взаємодією з іншими людьми проявляється в постійному уникнення будь-яких контактів і вираженим острахом деяких видів соціальних взаємодій. Кожен раз при виході з небажаної ситуації така людина відчуває полегшення, але не слід забувати, що згодом вона може зіткнутися з подібною неприємною для неї ситуацією. До того ж, така поведінка не проходить без наслідків. Рано чи пізно, більшість соціальних контактів соціофоба відпадуть, і він буде жити самотньо на скільки це можливо. Нерідко людина з соціофобією і сама цілком тверезо дивиться на свою поведінку і усвідомлює безпідставність деяких страхів і шаблонів поведінки. Але, незважаючи на це, вона ніяк не може впоратися зі своїми страхами і з цією проблемою самостійно, навіть якщо розуміє всі майбутні негативні наслідки.

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Названо ознаки панічної атаки
Соціофобія – страх перед контактом з іншими людьми

Соціофобія – страх перед контактом з іншими людьми

Ілюстрація

Часто у соціофобів (близько 65 %) присутні інші невротичні розлади (коморбідність), які супроводжують соціофобію, найчастіше – це тривожні, депресивні і обсесивно-компульсивні розлади. Живучи в постійному страху перед взаємодією з іншими людьми, вони іноді намагаються його приглушити, і на жаль, не візитом до фахівця, а спиртними напоями, з часом скочуючись до алкоголізму. Іноді, соціофобія супроводжується нав'язливими і "нелогічними" з точки зору здорового глузду думками. Критичне ставлення до своїх хворобливих переживань у таких хворих присутнє, але впоратися з нав'язливими думками і страхами за типом – "А може, вони подумають про мене погано? А раптом у мене почнуть трястися руки, і навколишні побачать?", які супроводжуються нерідко підвищеною тривогою і зниженим настроєм, вони самостійно впоратися не можуть.

Необхідно знати про те, що з даною проблемою насправді цілком можливо впоратися! Основним інструментом у цьому випадку є когнітивно-поведінкова терапія, основний фокус якої якраз і спрямований на роботу з острахом, дисфункціональними думками і діями. Психолог, психотерапевт, а іноді спільно з психіатром, можуть допомогти хворому впоратися з соціофобією.

Тому, краще рішення цієї проблеми (невротичний розлад) не відкладати в довгий ящик, а як можна раніше почати жити щасливіше, вільно дихаючи на повні груди.

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Автор
Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Психологія
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