Українці під час карантину через коронавірус COVID-19 більше переживають не про саму хворобу, а про економічні наслідки ситуації.

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Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловила психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету в США Тіна Берадзе.

Карантин TheStreet

Жінка розповіла, що її західні пацієнти переживають, що в них більше немає можливості проводити час так, як раніше: з друзями, пікніками, ресторанами і так далі. Водночас українці дуже турбуються про своє матеріальне становище.

"У нас на першому місці соціальні проблеми. І це абсолютно зрозуміло. Тому що навіть нещасні Іспанія або Італія, де дуже висока статистика смертності від COVID-19, можуть дозволити собі сидіти вдома і не переживати про те, чим завтра годувати сім'ю. В Україні не так. У нас навіть умовна Конча-Заспа, де живуть заможні люди, переживає до такої міри, що наймає озброєну охорону", – розповіла психотерапевтка.

Вона пояснила, що люди з високим достатком переживають, що карантин різко підвищить статистику грабежів та розбоїв.

"Ми ж прекрасно розуміємо, до чого призвів капіталізм, особливо дикий капіталізм на території колишнього СРСР. В Україні величезний розрив між багатими і бідними. У нас 1% населення живе добре, інші – зводять кінці з кінцями. Карантин наочно виявив ці проблеми", – зазначила Берадзе.

За її словами, і в бідних, і в багатьох українців страх перед коронавірусом не на першому місці.

"Усі чомусь думають, що їх це точно не торкнеться. Хоча заможні люди про всяк випадок уже придбали для себе особисто апарати штучної вентиляції легенів. Більше того, навіть бригади лікарів найняли, які в разі чого в будь-яку хвилину до них примчаться або взагалі у флігелях поруч з особняками живуть", – сказала психіатриня.

Карантин в Україні

Вона додала, що карантин також підвищив кількість скарг на психологічне насильство в сім'ї.

"Тобто загрози фізичного каліцтва для партнера немає, але психологічний тиск нестерпний. Це як радіація: слідів немає, але вбиває... Коли люди ходили на роботу, у тренажерні зали, ресторани-кафе – вони там психічно розвантажувалися. А зараз усі 24 години на добу і сім днів на тиждень під одним дахом", – пояснила Берадзе.

Тіна Берадзе lady.tsn.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше двоє британців, які пережили коронавірус, розповіли про те, наскільки складною була хвороба в емоційному плані.

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