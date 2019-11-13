Психолог розповіла, які слова ніколи не можна вимовляти вголос

"Все, про що ми думаємо, може матеріалізуватися" - напевно кожному не раз доводилося чути таке твердження.

Психолог-психотерапевт Лариса Россол на 100% з ним згодна, і рекомендує не тільки контролювати свої думки, а й навіть розмови.

"Все, про що ми думаємо і говоримо, працює для нашої підсвідомості, як компас. Навіть прості слова можуть задати вектор руху наших подальших думок і вчинків, які і приведуть до певних результатів – бажаним чи ні, - каже експерт. – Так, деякі слова, які ми вимовляємо або осмислюємо, можуть створювати внутрішні бар'єри і заважати рухатися до призначених цілей, а деякі – навпаки, надихати на підкорення все нових вершин. Більш того, якщо відштовхуватися від "теорії тяжіння", все, про що ми думаємо або говоримо , ми в подальшому самі до себе притягуємо, тобто, підсвідомо налаштовуємося на це та йдемо до заданої цілі. Тому краще максимально викреслити з голови негативно зафарбовані слова й фрази, і незабаром ви побачите, що життя (настрій, стосунки, самопочуття і справи) розвивається в кращу сторону".

Адже, за словами фахівця, наша психіка – дуже тонка структура, яка може реагувати не тільки на зовнішні подразники, а й на внутрішні установки, тому дуже часто причиною погіршення здоров'я або якихось життєвих негараздів стають саме психосоматика і самонавіяння (навіть мимовільне).

MedOboz зібрав для вас список заборонених слів і фраз, від яких варто відмовитися назавжди.

Слова і фрази, які не можна вимовляти нікому Рrofgallery

Я не можу/у мене не вийде

І тому подібні фрази створюють в вашій голові бар'єр – тобто ви самі собі даєте установку на невдачу. Зрештою розпочата справа і правда може зазнати фіаско. Замість цих слів краще сказати: "Буде складно, але я постараюся", "Раніше я цього не робив, але докладу всіх зусиль", і т.д. Саме вони вселять впевненість в своїх силах і налаштують на успіх.

Проблема

Це негативно забарвлене слово працює як магніт: зверніть увагу, що, одного разу вимовивши його вголос, у вас все частіше стали з'являтися приводи для його застосування. І не важливо, в якому контексті ви його використовували вперше (по відношенню до здоров'я або роботи), "руйнування" можуть початися у всіх сферах вашого життя.

Замініть фрази, які містять слово "проблема", наприклад, "Проблема зі спиною" або "Проблеми на роботі", на більш позитивно забарвлені, наприклад, "Займаюся здоров'ям спини", або "Ситуація на роботі вимагає рішення" і т.д. Головне, щоб кожна ваша фраза була заряджена позитивом.

Я втомився / більше не можу

Такі і подібні фрази мають вплив подібно "енергетичним вампірам". Після їх проголошення дійсно відчувається занепад сил, небажання щось робити. Психіка реагує на них подібно команді "Стоп, вистачить", після чого насправді доведеться припинити почате і зупинитися (на довго чи ні – невідомо нікому).

Замінити їх завжди можна на заряджаючі фрази, на кшталт "Мені б хотілося відпочити", "Потрібно розслабитися", "Хочу енергетичної зарядки" та іншими. На відміну від "заборонених", вони допоможуть злетіти і дійти до кінця.

Борг

Ще одне слова-вампір, яке налаштовує на негативний лад, забирає сили і енергію і здатне "рости", подібно до сніжного кому. Постійно кажучи це і подібні слова (борг, кредит, іпотека тощо), ми вкорінюємо їх в своїй голові, а в житті поміщаємо себе в справжнісіньку боргову яму, оскільки свої ресурси самі ж виснажуємо, а енергію на пошук шляху рішень цих питань брати буде нізвідки.

Разом таких "небезпечних" слів і фраз, як, зокрема, "Треба якнайшвидше повернути борг", "Де взяти грошей, щоб оплатити кредит" і т.д., говорите самі собі, наприклад, "Нам потрібно трохи заощадити", "Варто пошукати більш високооплачувану роботу" і т.д. Загалом, знову ж таки, офарблюйте мову і думки фразами, що мають позитивний настрій.

Я не красивий (а)

Забудьте подібні образи в свою сторону назавжди. "Я не красива", "У мене жахлива фігура" та інші – вони подібно аутотренінгу, тільки негативному, сильно впливають на самооцінку, віднімають сили і впевненість у собі і здатні навіть призводити до зовнішніх змін.

Замість них регулярно говоріть собі про свої сильні сторони (вони у вас точно є) і акцентуйтеся на них. А про недоліки говоріть не докірливо, а на кшталт "Пора б підкачати пресс", "Потрібно поправити зачіску" і т.д. Побачите, відправивши в смітник пригнічують фрази, ваша зовнішність скоро стане більш привабливою, що помітять і оточуючі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які фрази ніколи не можна говорити своїй дитині.

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