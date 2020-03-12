Психолог пояснила, чому не можна панікувати через коронавируса

У зв'язку з появою в Україні першого випадку коронавіруса COVID-19, введенням в країні карантину, і тим більше з домислами, пов'язаними з цими новинами, серед українців почалася справжня паніка.

Психологи ж настійно рекомендують взяти себе в руки і не піддаватися цьому непотрібному стану, оскільки крім усього іншого він впливає на вашу стійкість до вірусу безпосередньо.

"Я не належу до числа панічно налаштованих щодо вірусу осіб, однак, коли кожен клієнт починає сесію зі своїх думок про коронавірус і з питання на кшталт "як тепер жити", закрадаються думки про колективне несвідоме", - говорить психолог Олександра Зайденберг, підкресливши, що паніка витрачає більшу частину ресурсів людини - як моральних, так і матеріальних, через що та стає вразливішою і слабкішою.

Експерт дала кілька рекомендацій, які допоможуть впоратися зі станом паніки:

– ⠀ Дозовано приймайте інформацію з перевірених джерел. "Дозувати – це означає щось середнє між інформаційним вакуумом і щогодинним відстеженням динаміки заражених. Перевірену – це інформація від фахівців про те, що це за вірус, як краще убезпечити себе і т.д.", – уточнила психолог.

– Розробіть план дій. "Тобто, як особисто ви будете діяти. Продумайте методи захисту і зміцнення імунітету – планування і діяльність крім іншого знижують рівень стресу, і відводять від панічних настроїв", – зазначила Зайденберг.

– Увімкніть здоровий глузд. "На даний момент вчені визнають, що не знають точної кількості хворих, проте з виявлених випадків смертність невисока", – додала експерт.

Паніка підвищує шанси захворіти Подробности

Також психолог привела трохи статистики з "Цікавої анатомії" Стівена Джуана, щоб показати, що паніка, пов'язана з ризиком померти від коронавіруса, не виправдана:

– Імовірність того, що ви помрете в цьому році, дорівнює 1:119;

– Причиною смерті може бути серцеве захворювання (1:3);

– Рак (1:5);

– Інсульт (1:14);

– Легеневі захворювання (1:29);

– Пневмонія (1:32);

– Діабет (1:58);

– Смерть в результаті ДТП 1:125;

– Від удару блискавки – 1:9100;

– Імовірність розбитися під час наступного польоту на літаку становить менше 1:4 600 000;

– Імовірність того, що на якомусь життєвому етапі у вас будуть проблеми з душевним здоров'ям, дорівнює 3:10;

– В 1 випадку з 8 ви можете стати алкоголіком;

– В 7 з 9 – ви будете страждати від серйозної фобії;

– В 1 з 16 – від глибокої депресії;

– В 1 з 50 – вам поставлять діагноз "розлади панічного типу";

– В середньому, кожен третій-четвертий, включаючи дітей, має значні проблеми душевного здоров'я.

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