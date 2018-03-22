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Психологія

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
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Психіатр відповів на питання, чи сповна розуму Савченко

9.6тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко психічно здорова.

"У мене немає підстав вважати, що вона хвора людина", - заявив "Обозревателю" президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

Відповідаючи на запитання про психічне здоров'я Савченко, він сказав, що неодноразово спілкувався з нею особисто. "У нас є спільні знайомі, ми кілька разів дзвонили одне одному. А потім вона попросилася прийти в мій офіс. Ми сиділи півтори або дві години. Вона не просила про допомогу - вона прийшла з проблемою іншої людини", - розповів психіатр.

"Вона здорова людина. Вона особлива людина, радикальна жінка, але ми всі особливі люди. У мене немає підстав вважати, що вона хвора", - заявив він.

"Чи позначається на психіці Савченко той факт, що вона військова?" - запитав "Обозреватель". "Безумовно! Якось я розмовляв з нею. Це була розмова літнього метра з молодою жінкою. Я запитав її: "Надю, коли ви внутрішньо стали солдатом?" І вона відповіла: "У 17 років". Звісно, вона сформована армією, але вона жінка", - відповів Глузман.

У контексті пропозиції Генпрокурора України "Обозреватель" запитав, чи можна довіряти результатам психіатричної експертизи на 100%. "Взагалі, досі мені здавалося, що так. Але у нас корупція є в усіх експертизах, не лише в психіатричній", - зауважив він.

І додав: "Вона сама обрала таку долю, але, чесно кажучи, я не розумію, що вона могла організовувати таку змову".

Як писав "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності. Її було заарештовано прямо в залі суду.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзивсправа Савченко
Особи
Семен ГлузманНадія Савченко
Місце
Україна
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