Після фронту і полону: військовий психолог розповів, як повернутися до нормального життя

Українцям, які повернулися з фронту чи були звільнені з російського полону, потрібно близько трьох місяців на адаптацію і відновлення.

Про те, як бійцям ВСУ і колишнім в'язням Кремля повернутися до нормального життя, в ефірі ObozTV розповів військовий психолог і ветеран АТО Андрій Козінчук.

"Три місяці – це середньостатистичний період первинної адаптації. Це не означає, що ти повинен валятися на пляжі Копакабани, покурюючи сигару і тримаючи в лівій руці ліву сідницю своєї дівчини. Ти можеш щось робити. Але три місяці бажано пасивно-активний відпочинок. Не йти на роботу, а відновлюватися", – порадив Козінчук.

Психолог уточнив, що три місяці – приблизний термін. У одних адаптація займає всього лише місяць, у інших – півроку.

"Але якщо є можливість хоча би три місяці відпочити, пошукати себе – це буде дуже корисно", – наголосив він.

"Мені сумно, що зараз наші моряки повернулися, і у них не буде цих трьох місяців. Їм дадуть місяць відпустки, потім вони повернуться на службу. Плюс, незрозуміло, хто з ними працюватиме в плані психологічної адаптації", – зазначив фахівець.

Козінчук рекомендував всім звільненим з полону РФ українцям пройти професійну терапію. На його думку, практично неможливо пробути 3-5 років в ув'язненні і одразу ж відновитися.

"Зараз йде латентний період, коли ще навіть не видно цих ознак... Але я так зрозумів, що ніхто їм цю програму (психологічної реабілітації. – Ред.) робити не буде. У санаторії відпочинуть, а далі політичне майбутнє їм готуватимуть. Усілякі штуки. Чим знищать їхню психіку", – застеріг він.

Як приклад Козінчук навів колишнього військовослужбовця ЗСУ Надію Савченко, яка після звільнення з російської в'язниці стала депутатом Верховної Ради України.

"У нас є хороший приклад – "героїня, берегиня" Надія Савченко. Ох. З першого дня вона одразу в політику – і все. І ми знаємо, чим це все закінчилося. Печалька, правда?", – нагадав психолог.

Козінчук висловився проти того, щоб кожен ветеран війни в Україні проходив повний курс психотерапії в обов'язковому порядку, але підтримав ідею первинної консультації.

"Хоча б одну консультацію, діагностичне інтерв'ю – було би дуже круто. Як правило, в країнах НАТО проходження первинного і вторинного інтерв'ю у психотерапевта – це не вибір, а обов'язок. Я би робив щось подібне", – констатував він.

Повернення українців з російського полону 7 вересня president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Додому повернулися 24 українських моряки, незаконно захоплених РФ в Керченській протоці в листопаді 2018-го, а також 11 політв'язнів, серед яких Олег Сенцов, Станіслав Клих, Володимир Балух, Павло Гриб, Роман Сущенко та ін.

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