Паніка страшніше вірусу: як зберегти душевний спокій в період карантину

В Україні стрімко зростає кількість заражених коронавірусом COVID-19, і з такими новинами зберегти спокій і розсуд стає все складніше, хоча вони зараз ой як потрібні.

"Кажуть, паніка страшніше, ніж вірус. Думаю, однаково страшні обидва. Паніка позбавляє нас можливості діяти обдумано, тверезо, використовувати свій розум для прийняття рішень. Паніка змушує нас піддаватися більшості, яке частіше за все не має рацію, втрачати індивідуальність, не шукати унікальний, свій вихід із ситуації. У стані паніки ми бачимо лише один вихід – бігти разом з натовпом, ризикуючи бути затоптаним або прибігти не в ту сторону. Паніка – поганий порадник", – говорить кардіологиня Анна Солощенко, додавши, що на сьогоднішній день, хо ть на мить, цього стану піддалися всі без винятку.

Експерт дала кілька порад, які допоможуть зберігати "голову холодною" в цей неспокійний час.

Паніка - страшніше вірусу Ген успіху

Будьте завжди чимось зайняті. "Неробство призводить до пригніченості, а вона в свою чергу, до більшої схильності паніці і стадному інстинкту", – зазначила лікарка.

Складайте план дій на майбутній день і суворо дотримуйтесь його. Наприклад, завтра я буду робити зарядку, навчуся готувати нову страву, подивлюся такий-то фільм, пограю з дитиною в нову гру, почитаю таку-то книгу. "Вибирайте справи, які вам і приємні, і корисні. Строго виконуйте план. І не забудьте ввечері похвалити себе і подякувати за зроблене. Також подумайте, а змогли б ви зробити стільки корисного, якщо б не було карантину", – рекомендує Солощенко.

Дотримуйтеся режиму дня. Експертка наполягає, що навіть якщо вам не потрібно вставати і бігти вранці на роботу, не варто засиджуватися до пізньої ночі за комп'ютером, а потім спати до півдня. "Встановіть м'який, менш суворий графік, ніж у звичайний час і дотримуйтесь його", – зазначила лікарка, додавши, що відсутність нормального режиму дня виснажує і пригнічує не тільки імунітет, але і розум і волю, що призводить до тривожності.

Приділяйте увагу зовнішності. Цілодобове перебування вдома не привід днями ходити в піжамі, незачесаним і т.д. Навпаки, експертка радить більше уваги приділяти своїй зовнішності, оскільки доглянутий вигляд і акуратність підвищує впевненість в собі, а значить стійкість до стресів і труднощів. "Жінкам навіть рекомендую робити легкий макіяж і зачіску. Ну і що, що ніхто не бачить? А ви самі?", – підкреслила Солощенко.

Ранок починайте з приємностей, а не з перегляду новин в соцмережі. Наприклад, зробіть собі ароматну каву і включіть улюблену музику, подумайте про щось приємне, наприклад, чим займетеся, коли закінчиться карантин.

Обмежте час на телевізор і соціальні мережі. Читайте і дивіться тільки перевірені джерела інформації, які зарекомендували себе з позитивного, розсудливою боку. "Якщо ресурс вже одного разу зарекомендував себе як розповсюджувач неправдивої інформації або сіяч паніки – геть його зовсім", – радить лікарка.

Спілкуйтеся з оптимістами. Намагайтеся спілкуватися з тими людьми, які проявляють оптимізм, здоровий глузд, позитивний настрій. "Відразу переривайте "страшилки", переводьте розмову на приємні теми. Якщо співрозмовник не реагує, проявіть наполегливість або закінчите розмову, згадавши про "важливу невідкладну справу", – підказала Солощенко.

Перестрахуйтеся. Щоб не було приводів турбуватися про те, що вам можуть не вчасно надати допомогу, домовтеся зі своїм лікарем, якому довіряєте, про можливості онлайн або телефонного зв'язку. Також зробіть запас своїх звичайних медикаментів або жарознижуючих на кілька місяців. Крім того, щоб менше нервувати і тривожитися, продумайте чіткий алгоритм дій на екстрений випадок (хтось захворіє): кому дзвонити, що і коли робити, що приймати. Запишіть це алгоритм і покладіть на видне місце. Такий план допоможе позбутися від зайвої тривожності і позбавить від необдуманих імпульсивних вчинків в екстреній ситуації.

При необхідності приймайте седативні засоби. Якщо все вищеперелічене не допомагає, попросіть свого лікаря призначити вам легкий седативний засіб.

Раніше OBOZREVATEL називав важливу умову в профілактиці коронавірусу.

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