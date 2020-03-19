Паніка під час карантину: психологи підказали, як привести себе в норму

Новини, пов'язані з коронавірусом COVID-19 в Україні, спокою не додають, але й паніка через них ніякої користі не принесе і здоров'я не додасть. Експерти нагадують, що будь-які переживання і, тим більше, панічні стани – це стрес для організму, який може спровокувати як психосоматичні прояви хвороб, так і потужно вдарити по імунітету, підвищивши вашу сприйнятливість до різного роду інфекцій.

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Слова "заспокойтеся і тримайте себе в руках" приносять мало користі, якщо вас вже так чи інакше "накрило". Тому важливо вдатися до прийомів, які допоможуть утримувати "рівновагу" і більше не піддаватися негативним станам.

MedOboz зібрав для вас кілька ефективних порад професіоналів, використовуючи які вам вдасться повернутися в норму і зберігати "холодний" розум.

Гештальт-терапевтиня Олександра Литвинчук рекомендує відволіктися від теми коронавірусу на якісь приємні для вас теми і заняття, які покращують ваш настрій. "Читайте книги, дивіться улюблені фільми, мультики і серіали, в'яжіть, збирайте пазли, займайтеся спортом, готуйте улюблені страви – все це допоможе відволіктися від похмурих думок, заспокоїть і допоможе повернутися в норму", – рекомендує спеціалістка.

Психотерапевтиня Лариса Россол рекомендує хоча б на кілька днів "відректися" від соцмереж. "Основна маса фейкової і гнітючої інформації, яку ми зараз отримуємо, йде саме від "медекпертів" в соціальних мережах - тих, що деякий час тому були "політекспертами" і "економістами". Тому на пару днів припиніть користуватися такими ресурсами або хоча б заблокуйте в своїй стрічці новин покази тих, хто публікує всіляку єресь. Щоб залишатися в курсі подій, підпишіться на розсилки або канали в мессенжерах офіційних джерел, а для своєї поінформованості про хворобу, її симптоми і необхідні дії на випадок їх прояви – зателефонуйте своєму лікарю, який вже отримав необхідні інструкції, і задайте питання", – зазначила експертка, додавши, що, позбувшись від "баласту" непотрібної фейкової інформації ваш психоемоційний стан швидко відновиться.

Вчіться радіти дрібницям і відмовтеся від соцмереж Центр психології

Крім того, психотерапевтиня рекомендує проводити більше часу на природі. "Якщо поруч з вами є парк, ліс, озеро, де немає або мало людей, або у вас є авто, щоб туди доїхати – вирушайте дихати свіжим повітрям і релаксувати на природі. Свідомо вдихайте прохолоду, розглядайте птахів, милуйтеся водою і придивіться, як розпускається листя – це умиротворяє і допомагає повернути собі радість звичних дрібниць. Та й взагалі, період вимушеного карантину – це прекрасна можливість побути наодинці з собою, розкласти "думки по поличках", зрозуміти свої потреби, а також вивести відносини в родині на новий, більш довірчий і теплий рівень", – додала Россол.

Якщо ваш напружений стан пов'язаний з питанням на кшталт "що буде, раптом ...?" (наприклад, з ким залишити дітей, якщо я захворію або потраплю в лікарню, хто буде доглядати за моєю собакою та інші питання, що виникають через довгі "роздуми"), експерти рекомендують скористатися давно відомим прийомом. Отже, візьміть папір і ручку, і в стовпчик через рядок випишіть всі питання "раптом", "якщо" і т.д., які вас турбують. Потім навпроти кожного розпишіть, як ви будете його вирішувати. Наприклад, "якщо я захворію, з дітьми побуде чоловік, сестра, кума і т.д.", "собаку забере на час господиня Жулі, з якої ми кожен день гуляємо", "якщо раптом мені стане погано, потрібно дзвонити за таким-то номером" і т.д. Якщо питання містять якісь інструкції, наприклад, о котрій і чим годувати дітей і коли укладати їх спати, розпишіть на окремому аркуші і їх. Тобто, давши самому собі відповіді на хвилюючі питання, переживання, пов'язані з ними, розвіються самі по собі.

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