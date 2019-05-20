Оздоровлення по-королівськи: в чому секрет користі прогулянок в лісі

У Челсі перед відкриттям виставки квітів ландшафтні архітектори і Кейт Міддлтон поділилися, що дуже надихнулися книгою Річарда Лоу "Остання дитина в лісі".

Про це повідомляє Daily Mail.

dailymail.co.uk

Автор книги вважає, що деякі з найбільш тривожних тенденцій в дитинстві, такі як ожиріння, розлад уваги і депресія, були пов'язані з тим, що вони проводили мало часу на відкритому повітрі. Лоу називає цей стан "дефіцит природи".

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Під час приготувань до виставки герцогиня була натхненна "купанням" в лісі - японська практика повільної і вдумливої ​​прогулянки лісом для заряду енергією.

telegraf.com.ua

Дійсно, в Японії, де показники серцево-судинних захворювань є одними з найнижчих в світі, купання в лісі (shinrin-yoku) є важливою частиною їх національної програми охорони здоров'я.

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