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/ Психологія

Осіння депресія: психолог поділилася лайфхаками проти хандри

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Осінь – відмінний час, щоб навчитися отримувати задоволення від простих речей. Це не тільки підніме настрій, але і позбавить від сезонної депресії.

Про причини виникнення осінньої депресії в ефірі ObozTV розповіла психолог Олена Рихальська. Вона поділилася кількома практичними порадами, які допоможуть впоратися з хандрою.

Психолог попередила, що якщо раніше осіння депресія починалася у вересні, то зараз у зв'язку зі зміною погодних умов вона "змістилася" на жовтень.

Вона пояснила, що депресивний стан у цей період багато в чому обумовлений об'єктивними причинами: нестачею вітаміну D, сірістю, фізіологічною перебудовою організму.

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"З точки зору психології є один дуже хороший секрет. Наша нервова система реагує на маленькі задоволення так само, як і на великі. Наприклад, ви з'їли улюблену цукерку чи вам подарували машину. Начебто – абсолютно незрівнянні речі. Але мозок все сприймає набагато простіше. Йде подача імпульсу задоволення, незалежно від масштабності", – розповіла Рихальська.

За її словами, "годувати" свою нервову систему маленькими задоволеннями (і не тільки гастрономічними!) потрібно регулярно.

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Також психолог порадила "насичувати" світ довкола себе яскравими фарбами.

"Велика помилка – надягати щось сіреньке, чорне, зручне. Нічого подібного. Навпаки, необхідно одягатися в яскраві кольори – помаранчевий, жовтий. Парасолька має бути яскравою. Навіть білизна має бути з якимись покемонами, квіточками, смішними малюнками..." – запропонувала вона.

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Крім того, наголосила Рихальська, восени вкрай небажано приймати глобальні рішення: змінювати роботу, місце проживання, розлучатися з партнером.

"Це все потрібно залишити на потім. На кінець осені – як мінімум", – порекомендувала фахівець.

"Якщо у вас є можливість, добре в жовтні їхати в теплі країни. Коли добре відпочинеш, наберешся енорфінов, того ж вітаміну D... то і осінньої депресії не буде", – додала вона.

Рихальська зазначила, що якщо період поганого настрою триває довше 2-3 днів і людина не "перемикається", то перша форма стресу переходить в другу, впоратися з якою вже набагато складніше.

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Щоб не сумувати восени, психолог порадила носити труси з покемонами

sf.co.ua

OBOZREVATEL нагадує, що раніше психотерапевт, президент Київської асоціації психотерапії Олексій Шевцов продемонстрував в ефірі ObozTV п'ять простих і небанальних вправ, які практично моментально допомагають зняти зайвий стрес.

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Теми
здоров'я Поради лікарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Рихальська
Теги
депресія Психологія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба пострыбать в кастрюльках и вышиванках и гарно заспивать похоронную щеневмерлу
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