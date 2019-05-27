Нові можливості в лікуванні депресії: результати досліджень

Група дослідників з Університету Малаги в Іспанії виявила новий фактор, який може впливати на одну з ознак депресивного розладу – ангедонію. Під цим терміном розуміють нездатність отримувати задоволення від переживань, які раніше це відчуття приносили.

Отримані вченими дані можуть розширити можливості в лікуванні депресії. Результати, проведеного на пацюках дослідження, опубліковані в Journal of Psychopharmacology.

Метою експерименту було визначити, як нейрональная сигнальна молекула галанін може впливати на емоції.

Вчені з'ясували, що введення фрагмента галаніну GAL (1-15) сприяло розвитку у щурів ознак ангедонії, що проявлялося відсутністю бажання спаровуватися або реакції на цукор.

лабораторний щур npr.org

Експертами встановлено зв'язок між розвитком ангедонії і змінами в структурі нервової системи, важливим компонентом якої є дофамін – гормон задоволення. Мозок використовує його для оцінки і мотивації, сприяючи закріпленню важливих для виживання і продовження роду дій.

Фрагмент галаніну, який використовували вчені, пригнічував активність системи винагороди у тварин, що робило їх менш чутливими до сексу і смачної їжі.

депресія pixabay.com

Ці результати демонструють сильне ангедоноподобну властивість галаніну і його вплив на емоції, на почуття задоволення, зокрема, що може використовуватися в розробці нових підходів у лікуванні депресії і залежностей.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені виявили різницю впливу фізичних навантажень на депресію в залежності від статі - вправи допомагають полегшити симптоми тільки у чоловіків.

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