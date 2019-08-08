Тревога – абсолютно нормальное чувство, которое дано нам природой и имеет свою важную функцию, - оно предупреждать нас об опасностях. Тревога связана с нашими инстинктами и проявляет себя в полной мере в критической, опасной ситуации. Но с течением времени значительно увеличился темп нашей жизни, информационная нагрузка (преимущественно негативного содержания), и чувство тревоги возникает все чаще, даже когда нет объективной и реальной причины.

Мы тревожимся, когда нет уверенности в будущем, если оно хаотично, неопределенно и может случится что-угодно. Тревога может быть привязана к чему-то конкретному, к какому-либо событию, к примеру, перед встречей с важным человеком, перед свиданием, собеседованием, путешествием, при неприятностях на работе или в семье. Другой вариант тревоги – предчувствие плохого исхода, когда на него ничто не указывает, просто не связанное ни с чем внутреннее беспокойство.

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Абсолютно нормально, когда у человека возникает тревога, когда он ночью проходит возле толпы подозрительных молодых людей, блуждая в незнакомом месте. Другое дело, когда тревога преследует его в обыденной жизни, во время выполнения бытовых задач или просмотра развлекательных программ.

Как уже было сказано, тревога в норме проявляется в случае наличия объективного внешнего фактора. Если говорить о патологической тревоге, тревожности, то для нее не нужно никаких стимулов. Она просто есть и все.

Часто, тревога является не только проявлением реакции на негативные события, но и симптомом психических или соматических заболеваний. Также постоянная немотивированная тревожность может быть таким психическим расстройством, как генерализированное тревожное расстройство.

При лечении повышенной тревоги необходима психотерапевтическая помощь, а также нередко медикаментозное лечение. Если уровень тревоги высокий, тогда необходимо вначале его снизить противотревожными препаратами, так как затруднение в сосредоточении, которое вызывает тревожность, не даст возможности качественно провести психотерапию.

Чтобы преодолеть постоянное чувство тревоги, если, конечно, оно не является проявлением психического расстройства, следует использовать различные техники релаксации, дыхания, мышечного напряжения и др.

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Длительная тревожность может привести к нарушениям в социальной жизни и изменениям поведения. Повышенная тревога мешает выполнять профессиональные обязанности, затрудняет коммуникацию с людьми и значительно снижает качество жизни.

С избыточной тревожностью не нужно мириться, а преодолевать всеми возможными путями, для того, чтобы восстановить контроль над собой, своим поведением и своей жизнью! Существует много различных рекомендаций и методик, которые помогают самостоятельно справиться с повышенной тревогой. Но если не получается, обращайтесь к профессионалам. Они помогут вам вновь обрести спокойную радость жизни!

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