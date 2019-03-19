В настоящее время термин психосоматика применяется в широком смысле этого слова по отношению к соматоформным расстройствам по МКБ 10 (современная рабочая классификация психических расстройств).

В класс соматоформных расстройств входят соматизированные (F 45.0) и ипохондрическое расстройства (F 45.2), соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС) (F 45.3) и устойчивое соматоформное болевое расстройство (F 45.4).

Соматизированные расстройства являются зачастую нелегкими в плане диагностики. Во-первых, жалобы больного носят неточный, расплывчатый характер и относятся к разной системе органов или частей тела, а во-вторых – пациент с соматизированным расстройством требует постоянных лабораторных и инструментальных исследований, которые не приносят результатов, так как не показывают никаких отклонений. Симптоматика данного расстройства часто взаимосвязана с нарушением межличностных, социальных и семейных факторов.

Также несколько слов необходимо сказать о вегетативной дисфункции, которая проявляется психогенным кашлем, икотой, вздутием, учащенным дыханием и мочеиспусканием, затруднением вдоха и пр. Такие болезненные проявления относятся к контролирующим ВНС системам, таким как дыхательная, желудочно-кишечная, сердечно-сосудистая, мочеполовая и др.

В этом случае болезненные симптомы наблюдаются двух видов. Первый – это жалобы, которые базируются на объективных нарушениях вегетативной нервной системы – повышенная потливость и сердцебиение, чувство внутреннего беспокойства и тревоги, покраснение кожных покровов. Второй вид симптомов – это уже субъективные ощущения человека неспецифического характера, которые он относит к возможной патологии, по его мнению, в каком - то органе или системе.

Вегетативные нарушения могут маскироваться под "тяжелую" болезнь. Так, вагоинсулярные или симпатоадреналовые кризы проявляют признаками, напоминающими ургентные состояния (острый коронарный синдром к примеру). И тогда больные становятся постоянными клиентами скорой помощи.

В группу соматоформных расстройств также включают и хроническое болевое расстройство, когда пациент ощущает постоянные боли с четкими проекциями на различные внутренние органы. Боли сопровождаются вегетативными симптомами в виде потливости, покраснений и т.д. Здесь можно заподозрить и депрессию с соматической маской, которая проявляется не только сниженным настроением, но и снижением порога болевой чувствительности в результате дисбаланса нейромедиаторов. И тогда на первый план выступает не характерная депрессивная триада (сниженное настроение, замедление темпа мышления и активности), а болевые ощущения, которые маскируют депрессию.

Очень часто эти больные постоянно посещают кардиологов, гастроэнтерологов и врачей других специальностей. А нужно только открыть двери психолога, психотерапевта или психиатра, и они совместными усилиями вместе с больным, конечно, смогут помочь избавиться ему от изнуряющих болей, соматизированных проявлений и вегетативной дисфункции, что не дает возможности жить полноценной жизнью, как до болезни.

А стоит только сделать шаг навстречу своему здоровому будущему!

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