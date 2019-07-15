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/ Блоги - Психологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевт Всі статті автора

Роль тревоги в развитии стресса

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Чувство тревоги – довольно частый спутник современной жизни и частый компонент стресса. Оно приходит к нам отовсюду, заставляя нервничать и переживать тогда, когда явного серьезного повода просто нет. Благодаря развитию средств коммуникации, тревоге еще легче проникать в нашу жизнь. Тревожность может возникать из-за рабочих звонков, вечернего выпуска новостей или просто какой-то информации в интернете. Все мы далеко не раз сталкиваемся с этим неприятным чувством.

У тревоги есть своя полезная роль. Она служит сигналом того, что условия изменились, и нам тоже пора меняться, что способствует нашей адаптации к измененным условиям. Если бы не было такого оповещения, наш вид просто не сохранился бы. Ощущение тревоги наблюдается при стрессе, это – признак активной адаптации к новым обстоятельствам для поддержания удовлетворения потребностей на должном уровне.

Доказано, что тревога и ощущение неопределенной угрозы – сигнализируют о начале стрессового расстройства. Вместе с тревогой могут появляться паника, страх, напряженность, ожидание опасности и беспокойство. Они же в свою очередь, как и тревога, играют важную роль в развитии стресса (реакции организма на стрессовые факторы), что может приводить к психологической и психической дестабилизации.

Тревога

Тревога

Иллюстрация

Тревога может сопровождать различные соматические и психические расстройства. Одним из психических расстройств, для которых характерна постоянная, немотивированная и выраженная тревога, является генерализованное тревожное расстройство. При этом заболевании ощущение тревоги не зависит от внешних событий и обстоятельств. Оно просто есть и все, даже если никаких серьезных проблем не существует. Тогда кроме чувства тревоги также наблюдается постоянное внутреннее напряжение, опасения относительно всего, что и кто нас окружает, раздражительность, неуверенность в своих силах и в безопасности. То есть, наблюдается своеобразная автономность ощущений от внешних раздражителей, которые не соответствуют реакции организма. Обычно, пациенты с таким расстройством обращаются к врачам общего профиля из-за дискомфорта в теле (проблемы с пищеварением, учащенное сердцебиение, тошнота, повышенное давление и т. д.). Но это все – соматические проявления тревоги, и обращаться за помощью следует к психотерапевту или психиатру. В том случае, когда наблюдается интенсивная тревога, которая может сопровождаться страхом смерти и ощущением близкой катастрофы, могут возникать различные выраженные вегетативные нарушения с повышенной потливостью, головокружением из - за учащенного поверхностного дыхания и др.

Не всегда чувство тревоги имеет общий, генерализированный характер. Оно так же может возникать на конкретные раздражители и быть несоразмерным их важности и опасности, как было сказано выше.

Итак, тревога, наряду с фрустрацией, – первые признаки стрессовой реакции. Это совсем не значит, что уже все так плохо и никак не спастись. Можно самостоятельно попытаться и постараться справиться с тревогой, а также другими проявлениями стресса, существуют достаточно эффективные методики. Но если состояние не улучшается, а более того - ухудшается, тогда не нужно бояться обращаться к специалистам. Вы сможете получить качественную помощь, избежать дальнейшего ухудшения состояния, а также вновь ощутить радость и спокойствие в жизни.

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Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
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