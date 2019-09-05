Повышенное чувство тревоги может периодически возникать у человека на протяжении многих лет, нарушая его привычную жизнь и общение с другими людьми, даже самыми близкими. Поэтому очень полезно будет владеть некоторыми методами самопомощи для преодоления тревоги.
Я уже рассказывала в предыдущей публикации о методике релаксации, которая позволяет приглушить и ослабить тревожность путем расслабления тела. Мы можем использовать наше воображение и мышление, для того, чтобы успокоится и ослабить тревогу. Но также снизить уровень повышенной тревоги или вообще избавиться от нее можно при помощи техники расслабления мышц. Известно, что психика и тело взаимно влияют друг на друга, поэтому, при расслаблении психики, расслабляются и мышцы, и наоборот. Сейчас мы разберем еще один метод воздействия на тело для снижения уровня тревожности.
Итак, данный метод – это поочередное расслабление мышц. Наверняка вы замечали, как в критических ситуациях напрягаются все мышцы, словно вы готовы в любую минуту сорваться с места, напасть на противника или убежать. Суть метода состоит в том, чтобы поочередно расслаблять и напрягать мышцы, каждую группу отдельно. Начните с головы и шеи, постепенно дойдите до ног. Доведите напряжение в мышцах до максимума, удерживайте его несколько секунд, а потом резко отпустите. Мышцы моментально расслабятся, потому что просто не могут находиться в таком напряжении длительное время. Вы сразу почувствуете, как тревога постепенно уходит, отступает на второй план и забывается. Люди, которые регулярно практикуют данный метод, отмечают заметное повышение комфорта и спокойствия после его выполнения. Как и в любом другом деле, релаксация требует постоянной практики, и только со временем, вы сможете дойти до такого уровня, когда польза от этого метода будет максимальной.
Иллюстрация
Чувство тревоги не обязательно должно быть вашим постоянным спутником. Применяйте методы самопомощи по преодолению тревоги по мере необходимости, и вы сможете ощутимо повысить свой ежедневный комфорт.
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