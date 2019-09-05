Повышенное чувство тревоги может периодически возникать у человека на протяжении многих лет, нарушая его привычную жизнь и общение с другими людьми, даже самыми близкими. Поэтому очень полезно будет владеть некоторыми методами самопомощи для преодоления тревоги.

Я уже рассказывала в предыдущей публикации о методике релаксации, которая позволяет приглушить и ослабить тревожность путем расслабления тела. Мы можем использовать наше воображение и мышление, для того, чтобы успокоится и ослабить тревогу. Но также снизить уровень повышенной тревоги или вообще избавиться от нее можно при помощи техники расслабления мышц. Известно, что психика и тело взаимно влияют друг на друга, поэтому, при расслаблении психики, расслабляются и мышцы, и наоборот. Сейчас мы разберем еще один метод воздействия на тело для снижения уровня тревожности.

Итак, данный метод – это поочередное расслабление мышц. Наверняка вы замечали, как в критических ситуациях напрягаются все мышцы, словно вы готовы в любую минуту сорваться с места, напасть на противника или убежать. Суть метода состоит в том, чтобы поочередно расслаблять и напрягать мышцы, каждую группу отдельно. Начните с головы и шеи, постепенно дойдите до ног. Доведите напряжение в мышцах до максимума, удерживайте его несколько секунд, а потом резко отпустите. Мышцы моментально расслабятся, потому что просто не могут находиться в таком напряжении длительное время. Вы сразу почувствуете, как тревога постепенно уходит, отступает на второй план и забывается. Люди, которые регулярно практикуют данный метод, отмечают заметное повышение комфорта и спокойствия после его выполнения. Как и в любом другом деле, релаксация требует постоянной практики, и только со временем, вы сможете дойти до такого уровня, когда польза от этого метода будет максимальной.

Новини Как справиться с тревогой самостоятельно

Иллюстрация

Чувство тревоги не обязательно должно быть вашим постоянным спутником. Применяйте методы самопомощи по преодолению тревоги по мере необходимости, и вы сможете ощутимо повысить свой ежедневный комфорт.

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