Человек с психосоматическим расстройством ощущает реальные симптомы в виде тошноты, болей, отдышки, вегетативных нарушений и др. Но применение медикаментов без психотерапевтической терапии просто недопустимо, так как без выяснения и проработки внутренних конфликтов со временем приводит к усугублению клинической картины, крайней ипохондрической фиксации, а в дальнейшем и формировании ипохондрической личности. Человек становится всё больше и больше фиксированным на своих болезненных переживаниях и ощущениях, и разубедить его в этом становится невозможным. "Госпожа болезнь" становиться для него основным стержнем жизни.

Поэтому на первых этапах лечения психосоматических расстройство самым важным аспектом является понимание больным необходимости психотерапии, личной ответственности за свое здоровье и желание меняться самому, чтобы стать здоровым. Только осознав это, можно научиться эффективно справляться с заболеваниями данного круга.

В первую очередь, следует научиться осознавать и понимать свои проблемы и потребности. Это требует большого количества времени и работы с психотерапевтом, психологом. Ведь комплексы могут находиться глубоко в подсознании человека.

Установив вышеописанные проблемы и комплексы, следует научиться их принимать и изменять. Для этого предстоит сделать самое важное – столкнуться со своими страхами и негативными сторонами, а также действовать не по социальным стереотипам, а исходя из собственных желаний.

Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода. Здесь применяется психотерапия, психофармакология, рефлексотерапия, аюрведическая медицина и гомеопатия. Для каждого пациента нужно свое индивидуальное решение.

Выход всегда есть. Для этого в первую очередь нужно объединить усилия терапевтов, кардиологов, невропатологов и других соматических специалистов с работой врачей-психиатров и психотерапевтов. Благодаря такому комплексному подходу можно добиться осознания пациентом своей проблемы, что станет эффективной тактикой, направленной на выздоровление. Проблема больных психосоматической патологией состоит ещё в том, что они перекидывают ответственность над своим здоровьем на врача. Это патологичный механизм, который никогда не приведет к выздоровлению.

В треугольнике существуют три пункта: врач, пациент и болезнь. Если пациент становится на сторону болезни, врач не может справиться с ними двумя. Это выражение всегда будет актуальным, особенно в наши дни.

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