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Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевт Всі статті автора

Дыхательные техники в борьбе с тревожностью

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Если тревожность не является характерной симптоматикой некоторых психических расстройств, в том числе невротических (генерализованное тревожное расстройство, паническое, депрессивное и др.), тогда человек с повышенной тревожной реакцией на даже совсем незначительные события в жизни вполне может с ней справиться самостоятельно, используя некоторые существующие техники для самопомощи.

Мы можем использовать наше воображение и мышление, для того, чтобы успокоится и ослабить тревогу. Но существуют и другие методы самопомощи для преодоления тревожности. На самом деле, не имеет большого значения, какой метод вы выберете, лишь бы вам они подошли и были удобны для выполнения. Все зависит только от ваших предпочтений.

Еще один вариант контроля тревоги – работа с дыханием. Наша физиология устроена таким образом, что в опасной ситуации, человек начинает быстро и поверхностно дышать, не насыщая свое тело достаточным количеством кислорода. Такой тип дыхания ассоциируется у мозга с опасностью, враждебным окружением и необходимостью защищаться. Для того, чтобы изменить свое состояние, следует контролировать свое дыхание, сделать его более глубоким, медленным и размеренным. Именно это поможет вам вернуться в нормальное состояние и продолжить работу или общение.

Новини
Работа с мышцами в борьбе с тревогой
Дыхательные техники в борьбе с тревожностью

Иллюстрация

Для начала, удобно сядьте или прилягте, расправьте спину, почувствуйте свое тело. Дальше, обратите внимание на дыхание, сконцентрируйтесь на каждом вдохе-выдохе и постепенно начинайте дышать без рывков. Аккуратно вдыхайте, считая до 4, сделайте паузу на 4 секунды, потом выдыхайте столько же и после выдоха опять замрите, считая до 4. Делая это упражнение несколько минут, вы полностью приведете себя в норму, избавитесь от тревоги и будете готовы к дальнейшим свершениям.

С повышенной тревогой, которая вызывает дискомфорт и мешает вам качественно жить, можно самостоятельно справиться! Особенно теперь, когда вы знаете, методы самопомощи.

Получайте радость от жизни!

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Автор
Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Психологія
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