Технический прогресс, развитие средств коммуникации и постоянное нарастание темпа жизни, сказываются на нашем психическом благополучии. Мы все становимся более тревожными и подверженными стрессу. Как известно, факторов, которые влияют на возникновение стресса – огромное множество. И они очень индивидуальны. Не всегда то, что приводит к стрессу в случае одного человека, так же сработает и с другим.

Выделяют две основные группы стрессовых факторов: физические (механические, химические, биологические) и психические. К тому же, они не обязательно должны быть реальными. Известно, что человек так же сильно реагирует и на несуществующий стимул, который он представил или спрогнозировал. Так, не только реально существующая физическая опасность влияет на наше состояние, но и любое напоминание о ней.

К физическим (механические, химические, биологические) стрессовым факторам относятся:

травмы,

воздействие токсинов, агрессивных веществ,

проникновение в организм бактерий, вирусов.

воздействие шума, жары или холода, действие вибрации, электромагнитных полей и др.

К психическим (психогенным) стрессовым факторам относятся ситуации, которые вызывают высокое психическое напряжения, когда требуется срочно принять ответственное решение, адаптироваться к внезапному изменению, или конфликтные ситуации дома и на работе. Это - напряженная работа, быстрый ритм городов, трудные события в жизни, большая информационная нагрузка.

Значимость конкретного стрессового раздражителя меняется в зависимости от возможных будущих ситуаций (вероятных или придуманных), особенностей характера, жизненного опыта и др. Определенная "катастрофа" в понимании одних людей, вполне может быть успехом в понимании других. Не существует универсальных критериев сравнения и анализа стрессовых ситуаций.

Конечно, все немного меняется, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях. Тогда индивидуальные различия минимизируются. В случае войны, аварии, техногенной или природной катастрофы, изнасилования или чего-то подобного, стресс гарантирован почти всем. Но, все же останутся люди, которых и это практически не сильно зацепит.

В то же время, если речь идет о сравнительно мелких жизненных трудностях, таких как: финансовые проблемы, переезд, развод, потеря любимого блокнота и подобных, вполне может возникнуть стресс у тех, кто имеет индивидуальную чувствительность к некоторым из этих событий.

Система человеческих ресурсов и потребностей должна находиться в равновесии. Но любые изменения в обычной жизни и внезапные события, нарушающие устоявшийся порядок – приводят к потере этого самого баланса. Из этого следует один простой вывод: больше событий – больше стресса. В процессе анализа пережитых событий, не важно их объективное значение, гораздо больший эффект имеет индивидуальное отношение к ним самого участника. И это напрямую зависит от типа личности. События могут меняться количественно и качественно. Аффективно ригидные личности, больше других подвержены негативным жизненным событиям. А у гипертимных личностей наоборот, у них меньшее число таких событий, в силу того, что они оптимистичнее и настроены на действия.

Стресс Иллюстрация

Проявится стрессовое расстройство, или нет, во многом зависит от предыдущего жизненного опыта человека. Если в детстве и в зрелом возрасте у него было множество стрессовых влияний – стресс будет сопровождать его и дальше. Как известно, детский возраст оказывает наибольшее влияние на всю оставшуюся жизнь. Следовательно, если ребенок часто подвергается стрессу – это может, конечно, отразиться на его будущем.

Таким образом, стрессовые факторы очень разнообразны по своей природе. Их сложно абсолютизировать и вывести четкую систему, потому что они по-разному влияют на всех. Поэтому, чаще слушайте себя и свой организм, чтобы понимать свои особенности и своевременно нейтрализовать действие стрессогенных факторов.

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