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/Психологія

Нестачу овочів і фруктів оголосили шкідливою для психіки

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Велика кількість фруктів і овочів в раціоні настільки позитивно впливає на організм, що може поправити психічне здоров'я і допомагає впоратися навіть із сильним стресом.

Нестачу овочів і фруктів оголосили шкідливою для психіки

Експерти попереджають, що недоїдання фруктів і овочів підриває не лише фізичне здоров'я, але і дуже негативно впливає на психіку.

Нове дослідження, про яке пише The Sun, показало, що брак рослинної їжі значно погіршує стан при депресії або тривожному розладі.

Нестачу овочів і фруктів оголосили шкідливою для психіки

Гарна новина полягає у тому, що вживання чотирьох додаткових порцій фруктів і овочів в день настільки зміцнює психічне здоров'я, що може нівелювати згубний вплив на організм таких серйозних стресових ситуацій як втрата роботи або розлучення.

Скільки фруктів і овочів потрібно з'їдати

Вчені з'ясували, що люди, які з'їдають 7-8 порцій фруктів і овочів в день, вдвічі менше схильні до ризику впасти в депресію після виникнення дуже складних життєвих ситуацій.

"Це цікаве відкриття, яке доводить наявність зв'язку між вживанням рослинної їжі і поліпшенням психічного здоров'я", - сказав співавтор дослідження доктор Редз Муйчіч.

Лікарі вказують на те, що втрата роботи або розрив з партнером викликають дуже пригнічений стан, через який часто розвивається депресія.

"Вживання в їжу 7 або 8 порцій фруктів і овочів в день знижує ризик розвитку депресії вдвічі. Максимальний позитивний ефект спостерігається через 24 місяці після зміни харчових звичок", - додав Муйчіч.

Він також виявив, що поліпшення настрою спостерігається набагато раніше, ніж через 2 роки.

Нестачу овочів і фруктів оголосили шкідливою для психіки

Доктор Муйчіч і співавтор дослідження професор Ендрю Освальд вивчили дані щорічного опитування по динаміці домогосподарств, доходів і праці в Австралії. Учасникам було поставлено питання про те, чи були у них діагностовані депресія або тривога, а також кілька запитань про раціоні харчування і спосіб життя. У дослідженні взяли участь 7108 осіб.

З'ясувалося, що ті люди, які їдять багато фруктів і овочів, набагато рідше схильні до психічних захворювань.

Тепер дослідники планують зайнятися пошуком причинно-наслідкових зв'язків між дієтою і психологічним благополуччям суспільства.

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Бушуева Лена
Бушуева Лена
Мoя блaгодapнocть тем, ктo показaл мнe чyдo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ipakzw5 Пpocто пpoйдя пpоcтой опрoс пoлyчилa пoчти полугoдoвyю заpплатy)) Пoльзyйтeсь, пока еcть возмoжноcть=)
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