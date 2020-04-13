Не ставьте жизнь на паузу во время карантина!

Эпидемия COVID 19, которая достигла мирового масштаба, оказывает влияние на каждого из нас. Кто-то испытывает неудобства в связи с нахождением на карантине, другие переживают по поводу растущего количества больных и своей временной (дай Бог, непостоянной!) безработицы, а у третьих возникли в семье конфликтные отношения в связи с тем, что им приходиться быть длительное время вместе. Важно то, что мы все стали заложниками одного врага, которого нельзя ни увидеть, ни уговорить отступить.

Но у каждого есть против него оружие. И это оружие – добровольная самоизоляция.

Только таким образом можно заставить эту эпидемию остановиться и обезопасить себя.

Кто-то скажет, что наша жизнь сейчас стала на паузу. Действительно, все города опустели, не работает общественный транспорт, большинство людей не ходят на работу, заводы и фабрики останавливаются, рестораны, салоны красоты и др. учреждения закрылись, а на улицах опустевших городов ходят одинокие люди в масках. Так себе картина...

Но жизнь продолжается! Мы живем, что-то делаем, с кем-то общаемся. То, что вы пока не можете встретиться с друзьями в баре, не означает, что нужно сесть на диван и смотреть в потолок, пока снова не откроются бары. Если ваша жизнь стоит на паузе – то это только ваше личное решение. Краски наших мгновений жизни мы выбираем сами! Никто не может у вас забрать возможность двигаться дальше. К тому же, интернет в некоторой степени может заменить нам прелести внешнего мира. Уже есть виртуальные университеты, электронные библиотеки, оцифрованные музеи, интернет-путешествия и скайп-встречи. Невозможно только налюбоваться природой, которая начала оживать и возрождаться прямо на глазах. Цветут и благоухают абрикосы, груши, вишни, а также цветным ковром укрыты лесные тропы и поляны. Очистился воздух, вода, как только человек хоть немного ушел…

Мне иногда кажется, что природа специально вытеснила нас в свои квартиры и дома со своей территории, чтобы мы переосмыслили наше отношение к ней, увидели и оценили по-настоящему ее красоту, стали беречь ее.

Мне бы хотелось, чтобы мы с вами уже не вернулись к тому образу жизни, который вели до карантина. Чтобы у каждого из нас наступило глобальное переосмысление своих ценностей, направлений в жизни и основных ориентиров. Чтобы, как раньше, мы стали ценить и наслаждаться живым общением, а не предпочитать ему голубые экраны смартфонов и ноутбуков. Чтобы материальные блага перестали быть важнее моральных ценностей.

Все мы понимаем, что карантин закончится еще не скоро, а его последствия мы будем переживать еще очень долго. Так что же делать в это время? Займитесь своей жизнью. Приведите в порядок свои дома и головы. Присмотритесь к тем людям, которые вас окружают. Найдите свой путь в жизни и раскрасьте его яркими красками!

Поймите, что нет ничего важнее нашего здоровья и благополучия нашей семьи. Будьте внимательны к себе и своим близким, берегите их. К тому же, вам наверняка найдется что обсудить дома. Сколько лет вы прожили вместе, общаясь только в коротких перерывах между сном и работой? Заведите карту желаний! И начните записывать туда и самые заветные. Объединяйтесь, будьте вежливы друг с другом, общайтесь друг с другом без упреков и претензий. Дети смотрят на вас, учите их доброте!

Как бы это парадоксально на первый взгляд не звучало, на карантин пойдет на пользу всем. Это уникальная возможность, которой у вас больше никогда не будет. Сейчас у вас есть невероятная роскошь – свободное время. Задумайтесь, как вы его тратите, куда инвестируете? Будете ли вы довольны результатами этих инвестиций? Самое время компенсировать упущенное время общения с семьей, которое вы раньше тратили на работу, интернет и телевизор. Этот шанс нельзя упустить, воспользуйтесь им по максимуму! Потому что "Следует жить! Шить сарафаны и легкие платья из ситца!". Нашу жизнь мы раскрашиваем сами!