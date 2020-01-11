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/ Психологія

"Не перевіряйте незайманість, це принизливо!" Психологиня гучно звернулася до батьків підлітків

1.8т
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Більшість батьків, піклуючись про своїх дітей і намагаючись вберегти їх від "грубих помилок молодості", намагаються всіляко контролювати їхнє життя.

І часто в цьому контексті мами-тати дівчаток-підлітків водять доньок до гінеколога – дізнатися, чи не мала вона сексуальний досвід.

Але психологиня, гештальт-терапевтка Марина Петренко закликає не робити цього. У пості у себе на сторінці в Facebook вона звернулася до дорослих і пояснила, що це може позначитися зіпсованими довірливими стосунками з дитиною.

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"Батьки! Ніколи не водіть своїх дочок до гінеколога, щоб перевірити наявність або відсутність незайманості! Дівчаткам потрібен хороший гінеколог – це дуже важливо для жіночого здоров'я. І прекрасно, коли мудра мама веде доньку до лікаря, щоб вона дізналася все про контрацепцію і про те, на що звертати увагу, як берегти своє здоров'я. Але в жодному разі не для того, щоб чужа людина шукала ознаки статевого життя вашої дитини", – пише експертка.

Щоб попередити ранній сексуальний досвід, з дівчинкою-підлітком краще сходити до психолога

Щоб попередити ранній сексуальний досвід, з дівчинкою-підлітком краще сходити до психолога

Между нами

За її словами, це принизливо, огидно і назавжди може залишитися травмою для дівчинки – незалежно від наявності чи відсутності незайманості.

Також вона нагадала, що насправді ніякої дівочої пліви не існує.

"Гімен – дівоча пліва – ніяка не плівка, а така собі "корона" або решето з отворами. За наявності лубрикації і дбайливого ставлення партнера, плям крові під час першого сексу на простирадлі бути не має, за винятком рідкісних випадків, пов'язаних із анатомічними особливостями. І фахівець, якщо він не спостерігав дівчинку до цього часу, не може на 100% визначити, чи був статевий акт, якщо це не було насильство з ушкодженнями", – підкреслила Петренко.

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Тому, як вона зазначає, втрачати навіть немає що: незайманість – це психоемоційний стан людини, що не перебувала в сексуальних стосунках, а не анатомічна ознака. Водночас в разі подібних примусових перевірок можна легко втратити дочку: її довіру й близькість.

"Якщо вас хвилює тема сексу вашої дитини, йдіть не до гінеколога, а до психолога. Краще до моменту, коли починає "бомбити", – рекомендує психологиня.

Вона підкреслює, що ранній секс небезпечний підлітковими самогубствами, підпільними абортами з летальним результатом або подальшою ампутацією матки і покаліченою психікою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як поводитися батькам, якщо їхня дитина потрапила в погану компанію.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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