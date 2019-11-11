Названо вірні способи боротьби з осінньою депресією

У багатьох разом з настанням осінньої погоди настрій став таким же похмурим і прохолодним.

Психолог Лариса Россол каже, що причина в усвідомленні настання холодної пори року. Тобто, весна-літо, які асоціюються з відпочинком, вже позаду, і пора готуватися до зими. Крім того, світловий день стає коротшим, від чого страждає нервова система, недоодержуючи звичного денного світла.

MedOboz дізнався, які способи допоможуть повернути гарний настрій і налаштуватися на позитивну осінь.

Осіння хандра Мirpozitiva

Го на спорт!

Займіться чимось дуже активним. Ідеальний варіант – табата, аеробіка, теніс, латинські танці і т.д. Ваші успіхи в цих видах тренувань і потужний запуск всіх процесів в організмі сприятимуть виробленню гормонів "радості", що безсумнівно відіб'ється на настрої.

Ще один бонус таким заняттям – поліпшення адаптивних здібностей організму – до холодів він поставиться більш радо.

Їжте банани і горіхи

Восени в організмі підвищується рівень "стресових" гормонів. Знову ж таки, через погоду, укорочення світлового дня і т.д. А знизити їх кількість можна за рахунок зростання гормонів "щастя" - серотоніну, триптофану та інших. Організм зможе ними збагатитися, якщо ви почнете їсти банани, горіхи, насіння або шоколад.

Вихідні проводите поза домом

Щоб не сумувати, не засиджуйтеся вдома. Для підняття настрою вам потрібно якомога частіше міняти обстановку. Тому в свої вихідні по можливості намагайтеся кудись поїхати або хоча б відвідати місця, які приносять вам задоволення.

Нові враження і позитивні емоції допомагають підвищити рівень хороших гормонів в організмі, підняти настрій і позбутися від дратівливості.

Сходіть на вечірку

Ще один вірний спосіб позбутися від нудьги – дружні зустрічі, під час яких відбувається активний енергообмін між людьми, що симпатизують один одному. Так що вирушайте разом на вечірку, дискотеку, в караоке або кіно, або ж просто влаштуйте розслаблюючі посиденьки вдома. Головна умова для будь-якого варіанту – відсутність алкоголю. Він може і підніме настрій на вечір, але на ранок стан може погіршитися.

Посміхайтеся відображенню

Кожен раз, коли ви бачите своє відображення, посміхайтеся йому – досить 5 секунд прояви симпатії. Такі милі прояви до самого себе сприяють виробленню ендорфінів, які допомогають поліпшенню настрою.

Розсмішити ж себе зовсім можна, якщо постояти біля дзеркала і корчити собі рожиці. Нехай перші пару секунд ви будете почуватися ніяково, але далі вас просто розбере сміх.

Раніше Obozrevatel докладно розповідав про причини осінньої депресії і нудьги.

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