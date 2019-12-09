Названо ознаки панічної атаки

Панічна атака зачіпає не тільки психічну рівновагу і здоров'я, вона також має вплив на соматичний стан людини і змінює її поведінку.

На приступ паніки тіло відгукується підвищеним серцебиттям, задухою і болями в області грудей. Дуже часто виявляються болі в голові, розлади травної системи, що може проявлятися у вигляді нудоти і частих походах в туалет. Все тіло може реагувати неприємними поколювання в різних ділянках і почервонінням в області обличчя через сильний приплив крові. Нерідко при панічній атаці здається, що ситуація і весь світ стають нереальними, все це відбувається з кимось іншим, тільки не з ним (спостерігаються симптоми дереалізації).

Соматичні прояви – лише вершина айсберга. Тому що людину вибиває з колії підвищена тривога, паніка, всілякі страхи (в т.ч. померти або зійти з розуму, страх виникнення інфаркту або інсульту). Тому, у кого спостерігається напад паніки, дуже складно, і не завжди можливо самостійно впорається, особливо якщо людина не володіє навичками самодопомоги, з цим станом. З'являються відчуття того, що в будь-який момент може статися серцевий напад, інсульт, інфаркт, удушення, непритомність або раптова смерть. Безліч людей, які пережили панічні атаки, також бояться того, що виставляють себе в непривабливому світлі перед оточуючими. Зайве навіть говорити про те, що всі перераховані страхи і передчуття абсолютно нереальні. Але, під час панічної атаки, коли відчуваєш занепокоєння, страх і навіть жах, критично проаналізувати всі думки і почуття просто неможливо. Говорити такій людині "та ти не переживай, нічого страшного ж не станеться" або "візьми себе в руки" корисно приблизно настільки, наскільки хворому депресією допомагає фраза "не сумуй".

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Панічна атака Ілюстрація

Крім перерахованих психічних і соматичних змін, змінюється також і поведінка людини. Потерпілий намагається втекти, сховатися в безпечному місці. Це може бути будинок, а якщо до нього далеко, то будь-який простір, в якому немає людей. Така ситуація яскраво фіксується в пам'яті і в подальшому, людина буде всіма способами намагатися уникнути подібного, як-то попередити уявний інфаркт або інсульт. Деяких такий стан дуже лякає, доводячи до іпохондричної стурбованості здоров'ям. Вони намагаються докопатися до причин, знайти справжнє захворювання, яке призвело до панічних атак. Така стурбованість заважає повноцінному життю.

Панічні атаки можуть бути наслідком внутрішнього конфлікту або зовнішніх стресових факторів. І з цим можна впоратися!

Не залишайтеся наодинці з власним страхом і панікою! За допомогою психолога, психотерапевта чи психіатра ви переможете панічні атаки і зможете жити повноцінним життям без обмежень!

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