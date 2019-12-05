Названо головні ознаки хронічного стресу

Стрес у повсякденному житті став настільки звичним явищем, що мало хто надає йому значення.

Разом з тим, під його впливом в організмі виникають суттєві зміни, які накопичуючись і посилюючись, можуть призводити до розвитку різних психосоматичних захворювань і психічних розладів на кшталт психозів, депресій і т.д.

Всім цим порушенням передують ознаки, яким не завжди надають значення. Психотерапевт Лариса Россол розповіла MedOboz, які симптоми говорять про те, що вас "гризе" хронічний стрес і що вам пора звернути увагу на своє здоров'я і спосіб життя.

Стрес викликає безсоння і залежність Школа життя

Залежність

Постійна схильність до стресів надалі може призводити до формування залежності від чого-небудь. І не обов'язково це буде пристрасть до алкоголю, наркотичних речовин і т.д. Допомагати полегшувати почуття напруги і приносити швидкоплинне задоволення може також їжа, шопінг, ігри (віртуальні "бродилки" або азартні).

Тому якщо ви помітили, що, наприклад, будь-який негаразд в житті "лікуєте" заїданням, або тікаєте буденності в віртуальний світ, де у вас все виходить, а за відсутності цих "пігулок" відчуваєте емоційну або фізичну пригніченість, то пора бити тривогу і шукати допомоги у фахівців.

Безсоння

Ще одна вірна ознака хронічного стресу – безсоння. Її причина в перенапруженні нервової системи і подальшій нездатності мозку "перемикатися" на відпочинок. В результаті ви можете відчувати сильну втому, але при цьому годинами лежати в ліжку, не в силах заснути, а думки в голові будуть витати, подібно бджолиному рою, і постійно перескакувати з одного теми на іншу.

В такому випадку вам потрібно освоїти розслаблюючі техніки, як то дихальна практика або медитації, які допоможуть розслабитися і налаштуватися на сон.

Зміна харчових звичок

Смаки з часом можуть змінюватися – це правда. Але глобальна і різка зміна харчових переваг також є приводом для звернення уваги на свою емоційну сферу.

Також варто задуматися, якщо зміни торкнулися і апетиту (посилився або зовсім пропало бажання їсти).

У такому випадку варто звернутися до лікаря і перевірити здоров'я органів травлення і ендокринну систему. І якщо там все в порядку, потрібно шукати допомоги у психолога або боротися з наслідками стресу релаксуючим практиками.

Відмова від тренувань

Ви затятий прихильник активного способу життя, регулярно тренуєтесь в залі або на стадіоні, і раптом втратили будь-який інтерес до спорту? Тоді справа швидше за все в хронічному стресі, який викликає відчуття сильної втоми і апатію.

В такому випадку не варто йти на поводу у своєї слабкості – беріть себе в руки і йдіть тренуватися. Адже фізичні навантаження є вірним способом боротьби зі стресом – вони прискорюють всі процеси в організмі і допомагають позбутися від "поганих" гормонів, які викликають дратівливість, пригнічують настрій і провокують відчуття слабкості і млявості.

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Часті застуди

Стрес може завдати шкоди всім внутрішнім процесам в організмі. Так, тривалий його вплив призводить до ослаблення захисних сил, від чого вас часто турбують простудні симптомы, а будь-який "чих" поруч з вами укладає в ліжко на кілька днів.

Так що вам варто приділити увагу не тільки зміцненню імунітету, але і практикам, які допоможуть відновити нервову систему.

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