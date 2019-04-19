Натуральне ефективне управління стресом знайдено

Скажений ритм життя, катастрофічний стан екології, неправильне харчування - все це разом призводить до постійного стану стресу, а останній - до хвороб.

На нашу нервову систему щодня впливає лавина інформації, негативних подій, бентежних подій. Ми починаємо ранок з перегляду Інтернету і ТБ, а новинні стрічки рясніють кричущими заголовками - "небезпечно!", "загроза!", "все пропало!".

Наслідки стресів - які хвороби він викликає

Як показали дослідження Американського інституту стресу, до 90% хвороб, з якими приходять до лікарів, пояснюються наслідками стресів. Причина в тому, що нервова система відповідає за координацію роботи всіх органів і систем людини.

Ось чому, якщо вона дає збій, то будь-який з органів може почати працювати неправильно.

Хронічний стан стресу може привести до:

- пригнічення імунної системи;

- розладу травлення (булімії або анорексії), виразковим ураженням шлунка і/або кишечнику;

- гормональних розладів;

- порушень статевої функції, аж до імпотенції;

- перепадів артеріального тиску, інфаркту міокарда, нападів стенокардії, порушення серцевого ритму, і іншим хворобам серцево-судинної системи;

- головних болів, мігрені, безсонні, розладів когнітивних функцій;

- дерматологічних захворювань - екзем, висипах різного роду, еритем.

Як розпізнати наближення стресу? Основними симптомами того, що ваша нервова система виходить з-під контролю, є:

- відчуття тривоги;

- поганий настрій, його безпричинне коливання;

- фізична і психологічна перевтома;

- дратівливість, відчуття напруги;

- емоційне перенавантаження;

- відчуття безсилля, апатії, байдужості, страх перед майбутнім.

Якщо ви помітили, що один або кілька симптомів вам знайомі, знайте - стрес вже проник у вашу нервову систему. Саме час поставити йому заслін і навчитися управляти стресом.

Як же нам подолати стрес?

Усвідомлення існування проблеми - перший крок до успіху в боротьбі з нею. Далі - потрібні активні дії.

Найлегше побороти стрес, усунувши його причину. У кожного є свої перевірені способи: море, пляж, відпочинок з друзями, усамітнення і т.д. Але не завжди це може працювати в довгостроковій перспективі і тому в даному випадку потрібен комплексний підхід. Тільки тоді він дасть бажаний і стійкий ефект.

Звичайно, при тривалому стресі можна відразу звернутися до лікаря, щоб він виписав лікарські препарати - транквілізатори.

Але в розвинених країнах світу пішли іншим шляхом. Активний розвиток життя в мегаполісах породив необхідність пошуку натуральних препаратів-адаптогенів, які зможуть не тільки усунути наслідки стресу, а й попередити його розвиток на ранніх стадіях. Тривалий регулярний прийом препаратів-адаптогенів не тільки допоможе уникнути прийому сильніших препаратів -транквілізаторів, які зазвичай викликають загальмування реакцій, сонливість, а й дозволить попередити розвиток хвороб, що викликаються тривалим психоемоційним напруженням.

Натуральні адаптогени - це дивовижні природні речовини, які збільшують стійкість організму до нестандартних умов: різких змін клімату, фізичних і розумових навантажень, активних занять спортом, і іншим екстремальних ситуацій.

Ефект від застосування адаптогенів проявляється при тривалому систематичному застосуванні. При правильному прийомі вони допомагають модулювати стресову реакцію організму. Завдяки адаптогенами організм і розум буквально зберігають здатність "бути в адекваті" навіть в умовах сильного фізичного, психічного, емоційного або хімічного стресу.

Натуральне ефективне управління стресом знайдено

Протягом декількох десятиліть вчені всього світу билися в пошуках подібного засобу. Пошуки австрійських вчених увінчалися успіхом, коли вони звернулися за допомогою до китайської та індійської традиційної медицини.

Вітчизняна фармацевтична компанія в тісній співпраці з фахівцями австрійської компанії SANWEZZA LAB GmbH розробила новий продукт - природний адаптоген для підтримки функціональної активності нервової системи, управління стресом, для підтримки гарного емоційного статусу організму і підвищення витривалості при підвищених фізичних завантаженнях.

Цей препарат містить ексклюзивну комбінацію фітоекстрактів, що представляють собою концентровані витяжки лікарських рослин, у сухому вигляді. Вони містять збалансований комплекс біологічно активних речовин, які здійснюють багатогранну комплексну дію на центральну нервову систему і організм в цілому.

Новий продукт має здатність здійснювати також ефективну, але в той же час м'яку дію, що підтримує функціональну активність центральної нервової системи, захищаючи його від стресів і його негативного впливу на органи і системи всього організму.

У країнах Європи, а також в країнах Північної Америки цей препарат вже прекрасно зарекомендував себе в якості натурального адаптогена, який сприяє адаптації людського організму до складних психоемоційним умов сучасного життя.

Речовини, що застосовуються в якості активних компонентів в новому продукті від компанії SANWEZZA LAB GmbH, використовувалися в традиційній медицині більше двох тисяч років. Ще не існувало держав і фармацевтики, а фахівці індійської аюрведичної медицини та китайської нетрадиційної медицини вже знали і з успіхом використовували ці природні компоненти. Вчені тепер також знають, що регулярний прийом фітоадаптогена викликає зміцнення центральної нервової системи, підвищуючи її стійкість, а завдяки натуральному складу препарат практично не має протипоказань - його не варто приймати лише маленьким дітям (віком до 12 років), вагітним жінкам, а також в разі, якщо у людини є алергія на один з компонентів.

Більше того, як показали дослідження, застосування основного активного компонента в продукті - екстракту ашваганди - викликає накопичувальний ефект. Він тонізує організм, нормалізуючи роботу всіх органів і систем, сприяє концентрації уваги, зняттю надмірної тривоги, метушливості, уповільнюючи старіння і допомагаючи відновитися після фізичного або нервового перенапруження. При систематичному прийомі екстракт ашваганди підвищує рівень витривалості в процесі регулярних заняттях спортом і фізичних навантаженнях, а також скорочує час на відновлення після виснажливих тренувань, сприяє зняттю болю в м'язах і суглобах.

Інші компоненти - такі як лимонник китайський, родіола рожева, женьшень корінь, інші екстракти лікарських рослин, - також сприяють виробленню так званого "фітоспокою", допомагаючи утримувати емоційну рівновагу, виробити енергетичний баланс.

Таким чином, фітоадаптоген можна сміливо назвати препаратом здорових людей.

На українському ринку цей препарат-адаптоген поки не продається. Однак уже в найближчі місяці він надійде в продаж, і українці, так само, як і жителі розвинених країн світу, зможуть з його допомогою захистити себе від стресу і його сумних наслідків.

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