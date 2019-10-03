Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психологія

Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог Всі статті автора

Дитина потрапила в погану компанію: поради батькам

127 Читати матеріал російською

Що робити, щоб витягнути дитину з поганої компанії?

"Погана компанія" – тема, яка часто непокоїть батьків. Особливо, якщо оточення змушує дитину вживати алкоголь. По-перше, варто зрозуміти, що ніхто не затягував дитину до поганої компанії. Це її усвідомлений вибір, який, швидше за все, був зроблений через недостатню увагу, боротьбу за свої права, відстоювання власної думки, через образу тощо.

Жодні заборони й репресії не допоможуть зробити ще один усвідомлений вибір для того, щоб вийти зі звичного кола "друзів". Спробуйте подивитися на світ очима підлітка. Дотримуйтеся його порад, якщо вважаєте їх раціональними, а якщо не згодні, то аргументовано висловлюйте свою позицію. Якщо підліток побачить можливість альтернативи і зрозуміє, що в родині його чують і слухають, його самооцінка зростатиме й необхідність самостверджуватися за рахунок поганих вчинків відпаде.

Новини
Зависть – это восхищение со знаком "минус"
Дитина потрапила в погану компанію: поради батькам

Ілюстрація

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Наталія Холоденко Наталія Холоденко
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
діти Відносини Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини