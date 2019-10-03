Що робити, щоб витягнути дитину з поганої компанії?

"Погана компанія" – тема, яка часто непокоїть батьків. Особливо, якщо оточення змушує дитину вживати алкоголь. По-перше, варто зрозуміти, що ніхто не затягував дитину до поганої компанії. Це її усвідомлений вибір, який, швидше за все, був зроблений через недостатню увагу, боротьбу за свої права, відстоювання власної думки, через образу тощо.

Жодні заборони й репресії не допоможуть зробити ще один усвідомлений вибір для того, щоб вийти зі звичного кола "друзів". Спробуйте подивитися на світ очима підлітка. Дотримуйтеся його порад, якщо вважаєте їх раціональними, а якщо не згодні, то аргументовано висловлюйте свою позицію. Якщо підліток побачить можливість альтернативи і зрозуміє, що в родині його чують і слухають, його самооцінка зростатиме й необхідність самостверджуватися за рахунок поганих вчинків відпаде.

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