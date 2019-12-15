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/ Психологія

Можна стати "Джокером": психологиня розповіла про небезпеку селфі

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Патологічна схильність робити селфі та викладати їх у соцмережах посилює нарцисичний розлад особистості.

Така любов до селфі може призвести до серйозних наслідків. В тому числі, до появи зациклених на собі одинаків як у фільмі "Джокер", попередила відома українська психологиня Оксана Зайцева в ефірі ObozTV.

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"Якщо минуле століття Фрейд називав "століттям істеричок", то чинне століття психологи охрестили "століттям нарцисизму". І прогресуючого нарцисизму. А селфі тільки сприяє цьому", – наголосила Зайцева.

За її словами, нарцисизм є вродженою рисою особистості та не піддається коригуванню, проте з плином життя може посилюватися.

"Селфі – своєрідна "одиночна камера", в якій людина ізолює себе від суспільства. Порушуються комунікативні зв'язки, порушується взаємодія зі світом. І звичайно, це призводить до серйозних наслідків. Зараз пройшов фільм "Джокер" – там не було селфі, але була зацикленість на собі. Ось ці речі набувають все більшого розвитку", – пояснила вона.

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Втім, визнала Зайцева, виправити ситуацію "з боку" практично неможливо.

"Нічого ви з цим не зробите. Ну спробуйте підійти до своєї подруги і сказати: "Не роби селфі". Ви ж отримаєте особистого ворога", – додала фахівець.

При цьому психолог застерегла фанатів селфі: "Думаю, проблема самотності, яка постане перед цими людьми через 20-30-50 років, буде дуже і дуже гострою".

"У нашій ментальності цей діагноз називався трошки по-іншому. І 100, і 50, і 30 років тому в українського народу це називалося "дурному не нудно і самому", – констатувала Зайцева.

Психолог попередила, що селфі – це не просто безневинна забава

Психолог попередила, що селфі – це не просто безневинна забава

@yoremahm / Instagram

Як писав OBOZREVATEL, одним з найбільш поширених в Україні психічних розладів вважається депресія. За інформацією колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, з депресією живуть понад 2,8 млн українців. Медики наполягають, що цей стан потрібно відрізняти від "просто поганого настрою" і обов'язково лікувати.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Зайцева
Теги
Психологія интернет соцмережі селфі
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