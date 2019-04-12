Мусульмани виявилися щасливішими за християн: дослідження

Результати дослідження, проведеного психологами з Мангеймського університету, свідчать, що мусульмани відчувають себе більш задоволеними своїм життям, тому що вони відчувають почуття єдності більше, ніж люди інших конфесій.

На думку вчених, почуття єдності є загальним для різних релігій і пов'язане з щастям, повідомляє dailymail.

Психологи з'ясували, що мусульмани відчувають єдність не тільки один з одним, а й з чимось більшим, ніж вони самі. Також мусульмани, християни (не католики, не протестанти) відзначили, що вірування єдності займає особливе місце в буддизмі і індуїзмі. Атеїсти ж відчували найменший зв'язок з іншими або з чимось вищим.

Важливим принципом в ісламі є концепція єдиного об'єднуючого бога. Тому, не дивно, що мусульмани відчувають найбільше почуття єдності.

Вчені припускають, що почуття єдності і задоволення життям можуть сприяти відчуттю загального благополуччя.

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