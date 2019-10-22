Расстройства настроения при биполярном аффективном расстройстве (БАР) периодично находятся на совершенно противоположных полюсах. В то время, как депрессивная фаза почти приковывает больного к постели и не дает возможности следить за собой и думать, маниакальная фаза толкает на поиски приключений, когда наблюдается беспричинное веселье. Знание об особенностях протекания фаз биполярного расстройства может однажды помочь вам или вашим близким вовремя обратиться к специалисту на ранних стадиях болезни. Сейчас мы поговорим о маниакальной фазе БАР.

У больных в маниакальной фазе наблюдается переоценка своих возможностей. Они полны сил и энергии, с легкостью справляются с любой задачей и постоянно находятся в приподнятом настроении. Такие люди могут совершать импульсивные траты и необдуманные поступки, о которых потом, выйдя из маниакальной фазы, жалеют. Больные находятся в эйфории и необъяснимой радости, которая просто не имеет никакой причины. Завышенное мнение о себе, переоценка своих возможностей обязательно приводят к конфликтам с друзьями, коллегами и родными. Окружающим сложно понять, что таким образом проявляется болезнь, они не делают человеку никаких скидок, воспринимая его таким же, как раньше. Так постепенно портятся отношения больного со всем окружением, и он впоследствии остается один на один с болезнью.

Сон у таких больных сокращается. Они могут спать по 4-5 часов, но высыпаться и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, а ночью можно сделать столько необходимых дел и постирать, приготовить пищу, можно сделать еще необходимые звонки даже чужим людям и "порешать вопросы".

Для маниакальной фазы характерна утрата критичности ко всему: словам, поступкам и другим людям. Действия больного часто нелогичны и не встречают понимания окружающих. Если у такого человека раньше были деловые отношения, то сейчас теряется вся субординация, для него теперь все друзья и "свои". Больной действует быстро, внезапно и без длительного обдумывания. Никакие паузы больше не нужны, все и так понятно, так зачем же откладывать? Мысль из головы сразу переходит в действия. К сожалению, мысли часто бывают не совсем адекватными по характеру, необходимости и возможности выполнения. Такое поведение нередко заканчивается проблемами с полицией. Как только маниакальная фаза проходит, настает время сожалений.

Не сложно догадаться, что больные в маниакальной фазе практически не обращаются к врачу. А зачем? Они чувствуют себя лучше, чем когда-либо.

Переход между маниакальной и депрессивной фазой не всегда бывает стремительным. Они могут разделяться периодом нормального настроения - ремиссиями. Больной продолжает жить обычной жизнью и адекватно реагировать на мир. Ремиссия может быть различной по длительности.

Для больных биполярным расстройством очень важно чувствовать поддержку близких людей. Ведь из-за своего поведения, он теряет большую часть окружения, остается только семья. Зная признаки маниакальной фазы, будьте внимательны к своим близким, которые болеют БАР и не оставляйте их одних с болезнью. Это очень важно потому, что когда только начинается "подъем" можно под руководством врача изменить дозу принимаемых препаратов и предупредить очередной взлет, где больной будет не критичным к своему состоянию и не захочет принимать препараты. А за очередным подъемом буде падение – депрессия, и это уже совсем не так весело.

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