Для успешного лечения биполярного аффективного расстройства (БАР), требуется комплексный подход к проблеме. А точнее, совместные усилия психиатра и психотерапевта. Именно совмещение медикаментозной и психотерапевтической помощи дает максимальный результат. Ответственность за результативность лечения в основном лежит на пациенте и его близких людях. Больной должен систематически находится в контакте со своим врачом. В силу нашего менталитета или других причин, почувствовав облегчение, люди часто не утруждают себя последующим лечением. Такой подход чреват усложнениями и возвращением в исходную точку. Очень важно при биполярном расстройстве добиться стабильной ремиссии, а не только убрать симптомы. Задача лечения – дать возможность человеку вернуться к нормальной жизни и привычным занятиям.

Постоянный контакт больного с врачом – обязательное условие лечения. Только таким образом можно избежать ухудшения состояния и стабильно двигаться к выздоровлению. К сожалению, личная консультация с врачом возможна не всегда. Если специалист достаточно хорошо знаком с пациентом и долгое время ведет лечение, то он может дать какие - то советы в нужное время и по телефону.

Новини Маниакальная фаза БАР

Лишь в редких случаях больной, родственники и врач сразу действуют сообща и противостоят болезни. Чаще всего, для возникновения такой связи между специалистом и пациентом требуется некоторое время. На первых этапах, больные могут отказываться от приема лекарств, несерьезно относиться к лечению и сомневаться в необходимости его приема. Для того, чтобы наладить контакт, и достигнуть партнерства, врач должен продемонстрировать свое участие и не формальное отношение к состоянию больного, постепенно убедив его в том, что ему можно доверять и лечиться нужно именно так, как рекомендовано.

Ключевую роль в лечении биполярного расстройства занимает фармакологическая терапия. Основной группой препаратов для лечения этого психического расстройства являются стабилизаторы настроения (тимостабилизаторы). Также в зависимости от фазы БАР назначаются антипсихотики, которые уменьшают повышенную активность больного в мании, а также антидепрессанты, которые повышают настроение больного в фазе выраженной депрессии. Антидепрессанты необходимо назначать с большой осторожностью, так как они могут привести к инверсии фазы в маниакальную.

Определение необходимых препаратов и их дозировки происходит по результатам осмотра, сбора анамнеза и анализа клинической картины болезни.

Необходимо также учитывать возможные осложнения и сделать все возможное, чтобы минимизировать побочные эффекты, учитывая индивидуальные особенности больного. Все это очень важно, так как лечение БАР – процесс длительный и требует систематического приема медикаментов.

Новини Депрессивная фаза биполярного аффективного расстройства

БАР Иллюстрация

Как уже было сказано, в лечении больного берет участие не только психиатр, но и психотерапевт. Они дополняют друг друга, делая терапию более комплексной и эффективной. Роль психотерапевта сводится к тому, чтобы вернуть человеку веру в себя и возможность выздоровления. Часто бывает так, что больной "ставит крест" на себе и своем будущем. Психотерапевту следует донести до его сознания, что принимая лечение, при правильном подходе, можно вернуться к привычной жизни.

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