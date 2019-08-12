Криза середнього віку: психолог назвала ефективні способи боротьби

Для подолання кризи середнього віку чоловікам потрібен емоційний або фізичний струс, а жінкам необхідно подбати про себе.

Про це Агентству міських новин "Москва" повідомила психолог Ольга Шапіро.

"Для успішного проходження кризи середнього віку чоловікові необхідний фізичний або емоційний струс. Цього можна досягти "цивілізованими способами" – це заняття, пов'язані з потужною активізацією енергії", – пояснила вона.

Чоловік і жінка в період кризи середнього віку

За словами Шапіро, прекрасно підходять заняття, які підвищують життєвий тонус чоловіка, наприклад, ремонт або обмін квартири, зміна обстановки в будинку, його будівництво, дачі, покупка машини.

Психолог додала, що жінкам для подолання вікової кризи потрібно навчитися не забувати про власні інтереси.

"Візьміть аркуш паперу і складіть список всього того, що ви робите, керуючись принципом "я повинна". А потім напишіть ваші заняття, які відповідають принципу "я хочу". В ідеалі важлива рівновага між "я повинна" і "я хочу". Або "скільки віддаю – стільки отримую", – додала психолог.

Шапіро зазначила, що, якщо жінці вдасться домогтися такого життєвого балансу, їй не буде кого звинувачувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, криза середнього віку у чоловіків представляє собою перехідний період розвитку, що виникає на тлі зміни життєвих установок, переоцінки досвіду і визначення перспектив. А у жінок – характеризується переоцінкою соціальних ролей, досягнень і переосмисленням сімейних взаємин.

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