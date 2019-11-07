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/ Блоги - Психологія

Олена Чернявська
Олена Чернявська
Майстер-тренер з фітнесу, автор навчальних програм за напрямками "Фітнес" і "Фейсфітнес" Всі статті автора

Красота и успех: как нас обманывают в соцсетях

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Тенденция, которую я хочу отметить – все блогеры (в том числе и я), да и не только блогеры, кстати, хотят выглядеть в соцсетях лучше, чем есть на самом деле. Это в какой-то степени нормально и объяснимо с психологической точки зрения. Однако, к сожалению, с течением времени у многих это желание зашкаливает.

И когда обычный человек заходит в свою ленту, на него сыпятся фото с счастливыми и влюблёнными парами, идеальными, послушными и чистыми детками, дорогие дома и машины, путешествия, успех и т.п.

Удавиться хочется... особенно в тот момент, когда у тебя дома бардак, муж нагрубил, ребёнок орёт и кидается едой. И кажется, ну почему у меня не так как у них! Наверное я недостаточно хороша или трудолюбива. Может не повезло и это несправедливость... Но блин, это лишь картинки. Это глянцевый журнал!

Есть блогеры, которые живут в съемной квартире в неблагополучном районе, а ведут блог из особняка за рекламу ЖК, кто-то покупает машину в кредит на 10 лет, а преподносит как подарок любимого на годовщину, кто-то детей долго отмывает, переодевает и ловит секунды, чтобы сделать фото на которых малыш сидит спокойно.

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Зависимость от соцсетей

Instagram Елены Чернявской

Но больше всего меня вводят в замешательства блоги некоторых, кто помогает "воплотить мечты" или "добиться успеха", показывая свою "успешную жизнь", заставляющих нас мечтать о большем и вынуждая концентрироваться на том, чего у нас нет! Они твердят "стань счастливым", а наше подсознание реагирует – "значит я сейчас несчастен".

А ведь это страшно! Ведь мы уже счастливы! И единственное, чему нам всем нужно учиться – быть благодарными. Благодарными за то, что у нас есть!

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Автор
Олена Чернявська Олена Чернявська
Тема
здоров'я
Тег
Психологія
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