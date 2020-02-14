Кохання чоловіків і жінок: психолог пояснив, у чому різниця

За словами психолога Валентина Кіма, найголовніше в коханні – це здатність і віддавати, і отримувати. Причому цей принцип діє незалежно від статі.

Про те, що таке кохання і чи дійсно чоловіки та жінки сприймають це почуття по-різному, Кім розповів в ефірі ObozTV з нагоди Дня святого Валентина, який відзначають 14 лютого.

Психолог запевнив, що всі відмінності суб'єктивні.

"Чоловіки (не всі, звичайно) вважають, що саме вони більше здатні кохати, а жіноча любов – більш прагматична. Жінки вважають (знову ж таки, в середньому) – навпаки: що чоловік істота дуже недовговічна в плані кохання, а до тривалого, сильного кохання здатен тільки жіночий розум, жіноча душа. Тому все відносно", – пояснив він.

"Чоловіки та жінки кохають однаково сильно чи однаково слабо. Але кожен однаково сильно страждає від нерозділеного кохання", – наголосив Кім.

На його думку, кохання – це складний "емоційний коктейль" та вищий прояв духовної і соціальної потреби людини.

"Любов – це те, що робить людину людиною. Ми всі почасти соціальні тварини, ми всі потребуємо підтримки і визнання. Причому як в тому, щоб це отримувати, так і в тому, щоб це віддавати. Часто нездатність віддати комусь свою любов і чуттєвість може призвести до таких же проблем, як і нездатність їх отримати", – зазначив психолог.

Головне в коханні – як віддавати, так і отримувати globalheart.nl

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що чоловіки вважають непривабливим в жінках.

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